Şehitler anısına denize çelenk bıraktılar

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Marmaris'te Atatürk Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Atatürk Meydanı'ndaki çelenk koyma törenine Marmaris Merkez Komutanı Albay Zeki Sever, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Liman Başkanı Altuğ Kurban'ın yanı sıra Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, denizcilik lisesi öğrencileri, siyasi parti ve kamu kurumu temsilcileri de katıldı.

Marmaris Liman Başkanı Kurban'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının adından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve deniz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Liman Başkanı Altuğ Kurban, Sahil Güvenlik botuyla körfeze açılarak deniz şehitleri anısına denize çiçek bıraktı. Bu sırada, ilçede faaliyet gösteren su sporları merkezlerinin çalışanları, jet skilerle gösteri yaptı.