İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 1 Temmuz sonrasına ilişkin kararlar belli olurken sinema salonlarının açılacağı tarih de netleşmişti. Sinema salonları ve tiyatrolar açıldı mı, açık mı sorusuna yanıt arayan pek çok kişi genelgeyi inceliyor. Kovid-19 tedbirleri bir bir kaldırılırken, tiyatrolar ve sinemalar ne zaman açılacak, bugün açık mı gibi sorular araştırılıyor.
SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Kovid-19 tedbirleri kapsamında girilen tam kapanma ve kademeli normalleşme süreçlerinde sinema salonları bulaş riskini önlemek adına kapatılmıştı. Vaka sayılarının düşmesi ve aşılama oranının artması sonucu dün yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sinema salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren açılmasına karar verildi. Bugün itibariyle sinema ve tiyatro salonları yüzde elli kapasite ile ve HES koduyla ziyaretçilerini ağırlayacak.
TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Özel ve devlet tiyatroları da sinemalar gibi 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecek. Tiyatro ve sinema salonlarında maske ve mesafe zorunluluğu geçerli olacak. Kişiler arası mesafe kuralı gereği salon kapasitesinin yarısı ile hizmet verilecek.
1 TEMMUZ GENELGESİNDE HANGİ KONULAR YER ALDI?
Kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelgede, daha önce faaliyetine ara verilen tüm iş yerlerinin açılmasına karar verildi. Sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir. 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkmayla buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır. 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren yeme içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır. Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş oyunlarının oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir.