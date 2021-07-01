Son Dakika! Ankara’da eylem hazırlığında olan teröristler yakalandı

TERÖRİSTLERİ SORGULAMAK İÇİN ÖZEL EKİP

TEM Şube Müdürlüğünde sorgusu için İstihbarat, TEM ve Bomba İmha uzmanlarından oluşan özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan ifade ve sorgu işlemleri neticesinde H.H.C. isimli terörist ifadesinde; Türkiye bombalı eylem yapmak için girdiğini, daha önce Suriye bölgesinde PKK/KCK Suriye Yapılanması PYD/YPG içerisinde 7 ay M.S. ile birlikte faaliyet gösterdiğini itiraf etti. Çalışmalar derinleştirildikçe; zanlılar terör örgütü için Suriye'de faaliyet gösterdikleri, ideolojik ve silahlı eğitim aldıkları, örgüt için tünel/menfez kazdıkları, H.H.C. nin bomba eğitimi verildikten sonra para da teklif edilerek bombalı eylem için Türkiye'ye gönderildikleri ortaya çıktı. Soruşturmada her bilgi ayrı ayrı ele alan ekipler teröristleri Türkiye'ye girişini sağlayan şüpheliler de yakaladı.