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Giriş Tarihi: 1.7.2021 09:37

Son dakika: Elif Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında flaş karar! İstanbul'daki görüntüler kan dondurmuştu!

DHA
Son dakika: Elif Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında flaş karar! İstanbul'daki görüntüler kan dondurmuştu!

Son dakika habeler:İstanbul Sultangazi'de maden ocaklarında oluşan çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yanındaki 4 arkadaşı için yakalama kararı çıktı. Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yanında bulunan 2'si kız arkadaşı gözaltına alışmış ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Çakal'ın ölümünden bir kaç saat önce yanındaki 2 kız arkadaşı tarafından dövüldüğü görülüyordu. Soruşturmada savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Son dakika:İstanbul Sultangazi'de maden ocaklarında oluşan çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yanındaki 4 arkadaşı için yakalama kararı çıktı. Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yanında bulunan 2'si kız arkadaşı gözaltına alışmış ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Çakal'ın ölümünden bir kaç saat önce yanındaki 2 kız arkadaşı tarafından dövüldüğü görülüyordu. Soruşturmada savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.
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Son dakika: Elif Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında flaş karar! İstanbul'daki görüntüler kan dondurmuştu!
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