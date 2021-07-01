"BİLGİLER TUTARLI"

Çocukların ifadeleri doğrultusunda Adli görüşmecinin hazırladığı raporda, G.E.G.'nin bilişsel kapasitesinin yaşına uygun olduğu ve yaşadığı olayı aktarabilecek sözel beceri düzeyine sahip olduğu kaydedildi. Raporda, çocuğun yaş ve gelişim düzeyi dikkate alındığında verdiği bilgilerin tutarlı ve anlaşılır olduğu kanaatine varıldığına vurgu yapıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklanırken, olaya ilişkin davanın üçüncü duruşmasında sanıklar kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediler.

Merve A. savunmasında, 2019 yılında yağma suçundan cezaevine girdiğini, iki çocuğu ve eşiyle aynı ortamda hiç bulunmadıklarını iddia ederek eski kayınvalidesini ve eşini iftira atmakla suçladı. Rahmi A. ile evli olduğu dönemin büyük kısmını cezaevinde geçirdiğini söyleyen Merve A., ''Sadece izinlerde çocuklarımı görebiliyordum. Çocukların bahsettiği A. denen kişi ile 3-4 ay, M. ile de 1,5 ay birlikteliğim oldu. Ben bu şahıslarla görüştüğüm dönemde kızıma, annem ve babam bakıyordu. Bu şahıslarla ben kafe dışında bir yerde görüşmedim. M. ve F. isimli kişileri de tanımam. Bu benim üzerime atılan bir iftiradır. Çocukların ifadelerinde geçen isimleri, çocukların dahi bilme ihtimali yoktur. Bu isimleri babaanne G.S. bilmektedir. Ayrıca ifadelerde gerçek olmayan şahıslar bulunmaktadır. Ben cezaevinden çıktıktan sonra çocukları babaannelerinden istedim ve ardından bu suçlama yapıldı. Kaynanam G.S. ile eski eşim G.G.'den şikayetçi ve davacıyım" dedi.

Rahmi A. ise "Ben Merve A.'yı Finike'de gazinoda gördüm. 2018'de evlendik. Onun resmi olarak ikinci eşiyim. Çocukların söylediği gibi ahlaksız bir durum söz konusu değil. Babaanne G.S., anneyi kötü göstererek çocukları bize göstermemeye başladı. Eşim Merve A., 2019 yılında yağma suçundan cezaevine girdi. Bugüne kadar 4 kez cezaevinden izinli çıktı ve bunun iki gününü otelde tatil yaparak geçirdik. Diğer iki günde ise eşim ve ben çocuklarla bir arada kalma zamanımız olmadı" diye konuştu.