Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam canlı yayında açıklanacak. Şans oyunu sevenler kazandıran numaraları öğrenmek için MPİ bilet sorgulama işlemi yapıyorlar. 1 Temmuz çekilişinde büyük ikramiye ise 40 milyon 598 bin 666 TL olarak belirlendi. Haftanın üç günü oynanan ve kazandırmaya devam eden Milli Piyango Online ile 1 Temmuz Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar!
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın üç günü, Salı, Perşembe ve Pazar akşamı gerçekleşen Süper Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yapılacak.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.