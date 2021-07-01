Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'verimli su kullanımı' rehberi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, suyun verimli kullanımı için hazırlanan rehber ile yeni teknolojiler kullanılarak yaşam standardını, üretim kalitesini ve miktarını düşürmeden daha az su tüketimi aynı miktardaki işin yapılması ve böylelikle enerji verimliliğinin sağlanması amaçlanıyor. Bakan Pakdemirli, hazırlanan rehbere ilişkin, "Canlı yaşamı için vazgeçilmez olan suyun kıymetini vatandaşa daha iyi bir şekilde anlatmayı hedefliyoruz. Suyumuzu verimli kullanmalıyız. Bunun için hazırladığımız rehberi tüm vatandaşlarımızın dikkatine sunmak istiyoruz" dedi.



GÜNLÜK KULLANIMI AZALTMA HEDEFİ

Kaynakları daha verimli kullanmak için kişilerin günlük su tüketim miktarını azaltmayı hedeflediklerini belirten Bakan Pakdemirli, "Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2018 yılında, belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesinden çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı, 224 litre olarak hesaplandı. Bu oranı aşağı çektiğimiz takdirde, kaynak verimliliğini artırarak, gelecekte su stresini azaltabileceğiz" dedi.



'BÜYÜK KISMI MUTFAKTA TÜKETİLİYOR'

Bakan Pakdemirli, rehberdeki detaylara da değinerek, evde harcanan suyun büyük kısmının mutfakta tüketildiğini belirtti. Tasarruflu musluk başlıklarıyla suyu verimli kullanmanın mümkün olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bulaşık makinesinin tam dolmadan çalıştırılmaması, bulaşıkların elde yıkanmaması, bize su tasarrufu konusunda önemli bir noktayı işaret ediyor. Sebze ve meyvelerin su dolu bir kap içinde yıkamaya özen gösterilmesi, musluğu açıp uzun süre boşa akıtmanın önüne geçilmesi de önem taşıyor. Yine banyoda tasarruflu muslukların kullanılması, dişlerinizi fırçalarken ya da ellerinizi yıkarken musluğun uzun süre açık bırakılmaması su tüketimini azaltan önlemlerin başında geliyor."