Tente faciasında flaş gelişme: Kaza önlenebilirdi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ömer Duruk Camii'nde 10 Ocak 2017'de cenaze namazı esnasında çöken tenteler nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği 45 kişinin ise yaralandığı anlatıldı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda İstanbul Belediye Başkanlığı'nda görevli ve cenaze namazını kıldırmakla yükümlü imamlar Mustafa Kavukoğlu ve Mustafa Çiçek'in tente sisteminin belediye ekipleri tarafından kapatılmış olmasına rağmen şeridi kaldırarak cemaati tentenin altına soktuğu belirtildi. Cenaze namazını burada kıldırdıkları iddia edilen 2 imamın bu nedenle olayda asli kusurlu bulundukları ifade edildi.

4 SANIK HAKKINDA 15 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR



Caminin imamları Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın ise camide yeterli denetim ve gözetimi yapmamaları ve müftülüğe başvurarak tente sisteminin bakım ve onarımını sağlamamalarıyla nedeniyle tali kusurlu oldukları kaydedildi. İddianamede 4 sanık hakkında "Taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: KAZA ÖNLENEBİLİRDİ

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 4 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme heyeti, uzman bilirkişi raporunun geldiğini aktardı. Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi imamı olan Mustafa Çiçek, Mustafa Kavukoğlu'nun asli kusurlu olduğu, iki camii imamı Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın tali kusurlu olduğu yer aldı. Raporda, kazanın oluşunda kasıt unsuru bulunmadığına ancak kazanın öngörülebilir ve alınacak önlemlerle önlenebilir bir kaza olduğu aktarıldı.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.