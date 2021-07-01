Tokat ekonomisi tescilli ürünleriyle şahlanacak

2021 yılı itibariyle Tokat'ta toplam 8 adet coğrafi işaret tescili alınmış ürün bulunuyor.Tokat Bez Sucuğu, Almus Yarı Değerli Süs Taşları, Niksar Sandığı, Zile Beji Mermeri için Türk Patent Kurumuna başvurular yapıldı. Tokat Yağlısı, Tokat Ev Ekmeği, Tokat Cevizli Çöreği, Tokat Honça Tepsisi, Tokat Bileziği ve Tokat Perpereli Küpesi'nin coğrafi işaret almalarına yönelik başvuruyu ise OKA yaptı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ve Tokat'ta yöresel ürünlere yönelik ilgi son yıllarda artarken uzman görüşleri bu eğilimin giderek daha da artacağı yönünde. Yöresel ürünlerin bu kadar tercih ediliyor olmasının sebebini ürünün ait olduğu bölge için yerel bir gurur vesilesi olduğunu belirten uzmanlar, ortaya çıkardığı ekonomik değerin ise yadsınamayacak seviyede olduğuna dikkat çekiyorlar.

İŞTE COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER VE BAŞVURUSU YAPILANLAR

Tokat'ın coğrafi işaret tescili alan ürünleri: Tokat'ın Narince Salamura Asma Yaprağı, Niksar Cevizi, Tokat Kebabı, Tokat Yazması, Turhal Yoğurtmacı, Erbaa Narince Bağ Yaprağı, Zile Kömesi ve Zile Pekmezi olarak yer alıyor.

Bunların yanısıra Tokat'ta faaliyet gösteren kurumlar tarafından Tokat Bez Sucuğu, Almus Yarı Değerli Süs Taşları, Niksar Sandığı, Zile Beji Mermeri için Türk Patent Kurumuna başvurular yapıldı. OKA Teknik Destek Programları kapsamında ise Tokat Yağlısı, Tokat Ev Ekmeği, Tokat Cevizli Çöreği, Tokat Honça Tepsisi, Tokat Bileziği ve Tokat Perpereli Küpesi'nin coğrafi işaret almalarına yönelik dosyaları hazırlanarak Türk Patent Kurumu'na başvuruları yapılmıştır. Yine aynı program kapsamında Bozçalı Pezik Turşusu ve Tozanlı Kesesi'nin dosyası hazırlandı.

BAŞKAN EROĞLU: TANITIMI İYİ YAPARSAK EKONOMİYE KATKI SAĞLAR

Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Tokat'ımız gastronomi alanında geniş bir yelpazeye sahip nadide illerden biridir. Tokat üstü açık bir müze gibi. Anadolu Selçukluların, Osmanlıların eserlerinin görüldüğü kıymetli bir şehir. Nitelikli ve kültür sahibi insanların asırlar boyunca süzerek getirdiği geleneksel yemekleri var. Yine aynı zamanda Tokat şehrimiz sebze ve meyve bahçesi gibidir. Bu ürünlerden çok güzel çeşit çeşit yemekler elde ediliyor. Tokat'ımızda yetişen nadide ürünler ve yemeklerimiz için tescil çalışmalarımız devam ediyor. Ürünlerimizin tanıtımını iyi bir şekilde yaparsak dünyadaki örneklerde de olduğu gibi hem ülkemiz hem de ilimiz ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılar sağlar, refah seviyesinin daha da artmasına vesile oluruz" dedi.