Tokat’ta aşı ikna çadırları kurulacak

Tokat İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 30 Haziran tarihinde Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı Başkanlığında, İlin genel durumunu görüşmek üzere toplandı.

Covid-19 ile mücadelenin en önemli aşamalarından birinin aşılama çalışmaları olduğu vurgulanan toplantıda bu kapsamda kararlar alındı. Buna göre; vatandaşları aşı konusunda bilgilendirmek, ikna etmek ve aşı olmasını kolaylaştırmak üzere; İl Merkez ve ilçelerinde bulunan şehir içi ve şehirlerarası terminallerinde, şehrin kalabalık olduğu cadde ve meydanlarında, AVM ve iş merkezlerinde, Organize Sanayi Bölgesi ve diğer sanayi sitelerinde, Pazar yeri vb. yerlerde gerekli sağlık tedbirleri alınarak, başta Belediye Başkanlıkları olmak üzere ilgili kurum kuruluşlarla işbirliği içerisinde stant ve çadırların kurulacak.