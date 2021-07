Türkiye’nin Elon Musk’ı olmak istiyor

6 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı 'nda (LGS) 97 öğrenci tüm sorulara doğru yanıt vererek şampiyon oldu. Yaşadıkları zor koşullara rağmen çalışmayı bırakmayan öğrenciler azimleriyle örnek oldu.ÇOCUKLUK romatizması hastası Aras Deniz Özdem , yoğun bir tedavi sürecinde olduğu halde LGS'de şampiyon oldu. Çocuk Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Aras Deniz'e teşekkür etti. Ne kadar zor olursa olsun başarılamayacak bir şey olmadığını ifade eden Kasapçopur, Aras Deniz'e, "Hem bu ülkedeki tüm çocuklarımız, hem de romatizmalı çocuklarımız için çok yaşa, yeni yeni başarılara uzan" dedi. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından Aras Deniz'le olan fotoğrafını paylaşan Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Aras Deniz bunca zorluk içinde, yoğun bir tedavi altında iken yapılan LGS sınavında Türkiye birincisi oldu. Aras Deniz bizlere gösterdi ki ne hastalık ne de başka bir zorluk can çocuklarımızın önünde bir engel. Bizlere gösterdi ki yaşam ne denli zor olursa olsun yeryüzünde başarılamayacak bir şey yok. Yoğun bir ilaç tedavisi alırken hatta bazen eklemlerini kullanamazken öyle bir başarıya imza attı ki. Herkesi kendine hayran bıraktı. Onlar her şeyi başarmaya muktedir" ifadelerini kullandı.tam puan alan şampiyonlardan biri de İstanbul Güngören 75 . Yıl Ortaokulu öğrencisi Furkan Necip Dedeli oldu. SABAH'a konuşan Dedeli "Pandemi döneminde hiç okula gelmedim. Daha fazla çalışabilmek için hep evdeydim. Günde 250-300 soru çözüyordum. Kendimi fazla yormadım. Her gün belli bir rutin oluşturdum kendime. Çapa Fen Lisesi 'ne gitmek en büyük hayalim, bu hayalimden vazgeçemem. İleride yatırımcı olmak istiyorum. Öğrencilerin hepsi üzgündü, pandemide nasıl ders çalışacağız diye. Ben hiç kimseyi dinlemedim. Uzaktan eğitimi avantaja çevirdim, çok çalıştım. Babam aşçı, annem ev hanımı. Ablam da üniversite öğrencisi olduğu için onun da uzaktan eğitim dersleri vardı. Ama bizim evimizde bir bilgisayar vardı. Ablam bana destek olmak için cep telefonuyla derslere giriyordu. Ben bilgisayardan girdim. Ablama çok teşekkür ederim. Hayallerimden biri de Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birine gidip yatırım alanında eğitim almak. Türkiye'nin Elon Musk'ı olmak istiyorum. Hem bir işim olsun hem de yatırım alanında gerçekten de ülkemi kalkındırmak istiyorum. Her zaman ülkem için çalışmak istiyorum" dedi.yıl önce ülkesindeki iç savaştan kaçarak annesi, babası ve 2 kardeşiyle birlikte Siirt'in Kurtalan ilçesine yerleşen Suriyeli Dlyar Safo ezberleri bozdu. Anadili Arapça olmasına rağmen Türkiye'de girdiği LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Kurtalan Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan Safo, otomobil tasarlamak amacıyla mühendis olmak istediğini söyledi. SABAH'a konuşan Safo, Türkiye'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu, burada sınava huzurla hazırlandığını ve başarı elde ettiği için sevinçli olduğunu kaydetti. Safo "Türkiye'ye yerleştikten sonra çok iyi arkadaşlıklar edindim. Öğretmenlerim her zaman yanımızda oldu ve her ihtiyacımızı gidermeye çalıştık. Bizlere kapılarını açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Allah herkesten razı olsun. Sınavda tam puan çekmemin nedenlerinden biri de yabancılık çekmemem ve herkesin bana yardımcı olması. Bundan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.