Uluslararası yarış öncesi parklanma uyarısı

Büyükşehir Belediyesi tarafından, 3-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışması kapsamında şehir merkezindeki bazı noktalarda parklanma için alternatif güzergahların kullanılması isteniyor.

Bu kapsamda park yasağı 3 Temmuz Cumartesi günü Ulu Camii - Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi - Azerbaycan Bulvarı - Madalyalı Kavşak - Kayseri Çevre Yolu - Kılavuzlu Kavşak güzergâhlarında gidiş geliş istikametlerini kapsıyor. 4 Temmuz Pazar günü ise Ulu Camii - Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi - Azerbaycan Bulvarı - Madalyalı Kavşak - Kayseri Çevre Yolu - Kılavuzlu Kavşak - Aksu Işıklar hattında araç park edilmemesi önem arz ediyor.