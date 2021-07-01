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Giriş Tarihi: 1.7.2021 19:09 Son Güncelleme: 1.7.2021 19:18

Uluslararası yarış öncesi parklanma uyarısı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Uluslararası yarış öncesi parklanma uyarısı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, 3-4 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek ‘Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışması’ nedeniyle güzergah üzerinde araç parkına ilişkin uyarıda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, 3-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışması kapsamında şehir merkezindeki bazı noktalarda parklanma için alternatif güzergahların kullanılması isteniyor.

Bu kapsamda park yasağı 3 Temmuz Cumartesi günü Ulu Camii - Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi - Azerbaycan Bulvarı - Madalyalı Kavşak - Kayseri Çevre Yolu - Kılavuzlu Kavşak güzergâhlarında gidiş geliş istikametlerini kapsıyor. 4 Temmuz Pazar günü ise Ulu Camii - Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi - Azerbaycan Bulvarı - Madalyalı Kavşak - Kayseri Çevre Yolu - Kılavuzlu Kavşak - Aksu Işıklar hattında araç park edilmemesi önem arz ediyor.

Yapılan açıklamada, "Sürücülerimiz araçlarını bölgedeki diğer cadde ve sokaklar ile Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki otoparklara park edilebilir" ifadeleri kullanıldı

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Uluslararası yarış öncesi parklanma uyarısı
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