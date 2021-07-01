Ümraniye'de işyeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu!



ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde asansör boşluğunda olan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle çevirdi. Olay yeri inceleme ekipleri asansör boşluğunda ve çevresinde uzun süre inceleme yaptı.