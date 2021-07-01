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Giriş Tarihi: 1.7.2021 20:48

Ümraniye'de işyeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu!

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ümraniye'de işyeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu!

Ümraniye'de 35 yaşındaki Yıldırım Polat, sahibi olduğu iş yerindeki asansör boşluğunda ölü bulundu.

Olay, 18.00 sıralarında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Çilekli Sokak'ta bulunan koltuk üretimi yapan iş yerinde meydana geldi. İşyerinin asansör boşluğunda bir kişinin öldüğünü görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde asansör boşluğunda olan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle çevirdi. Olay yeri inceleme ekipleri asansör boşluğunda ve çevresinde uzun süre inceleme yaptı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yapılan incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan cenaze, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede asansör boşluğunda hayatını kaybeden kişinin iş yeri sahibi Yıldırım Polat (35)olduğunu belirlendi. Polat'tan 1 gündür haber alınamadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Ümraniye'de işyeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu!
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