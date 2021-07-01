Yarım milyonluk çantayı sokağa attı

Olay İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Fındıkzade semtinde yer alan 5 katlı bir iş hanında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi kendisine 60 bin Dolar borcu bulunan yabancı uyruklu Z.A.'nın ofisine geldi. Taraflar arasında yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Z.A., içerisinde yaklaşık 525 milyon Lira'nın bulunduğu çantayı küfür ederek camdan aşağı fırlattı. Sokakta park halinde bulunan aracın üzerine düşen çantayı alan adam olay yerinden yerinden uzaklaşarak gözlerden kayboldu. Aldığı paraların sahte olduğunu gören adam, kısa süre içerisinde arkadaşlarıyla birlikte Z.A.'nın ofisine geldi.