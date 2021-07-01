Yataktan düştü, 4 gün aç kaldı

Feriköy'deki evinde yalnız yaşayan ve hastalıkları olan Arman Lilozyan'dan (68) haber alamayan yakınları komşuyu arayıp eve bakmalarını istedi. Eve gelen komşu kapıyı açan olmayınca Lilozyan'ın yakınını geri arayıp durumu bildirdi. Lilozyan'a ulaşamayan yakınları polis ekiplerine ve itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra Lilozyan'ın evinin önüne gelen ekipler kapının kilitli olmasından dolayı içeri giremeyince çilingir çağırdı. Çilingirin açtığı kapıdan eve giren ekipler Arman Lilozyan'ı yere düşmüş halde buldu.





"4 GÜNDÜR YEMEK YEMEDİM"



Sağlık ekiplerinin evde ilk müdahalede bulunduğu Arman Lilozyan sedye ile ambulansa taşınırken "4 gündür yemek yemedim yiyecek verin" dedi. Hastaneye kaldırılan Lilozyan tedavi altına alındı.