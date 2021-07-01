Yaylada aşı heyecanı

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de de aşılanma tüm hızıyla devam ediliyor. Hastalıktan korunmanın en iyi yolunun aşı olduğunu belirten uzmanlar, herkesi aşı olmaya davet ediyor. Ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı yaylalarda ki göçerler de aşılanıyor.

Kilometrelerce yol kat eden sağlık ekipleri Duav Yaylasındaki göçerleri konakladıkları yaylada aşıladı. Aşı ekiplerinin bu mücadelesine destek veren yaylacılar, kimliklerini getirerek, çadırda aşı heyecanını yaşadılar.

Güroymak Devlet Hastanesinde görev yapan Pandemi Sorumlusu Ramazan Akelma, ilçe merkezinde yürütülen aşılama çalışmalarının yanı sıra, köylerde ve yaylalarda çiftçilik yapan vatandaşlara da ulaşmak için zaman zaman araziye çıktıklarını belirtti.

Akelma, "Buradaki vatandaşlarımızı aşılamak için Duav yaylasına geldik. Herkesin aşı olması için dağ taş demeden herkese gidiyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın da aşı olması için elimizden geleni yapacağız. Aşı pandeminin bitmesi için elimizdeki en önemli silahtır. Maskesiz günlere geri dönmemiz için herkesin aşı olmasını öneriyoruz."

Köylülerden Ahmet Keşli ise, "Öncelikle bizlerin ayağına kadar gelerek bu hizmeti getiren sağlık ekiplerimize ve yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Bizler yaylalarımızda işlerimizin başındayken, onlar bizim yaylalarımıza gelerek aşı yaptılar. Onların bu iyiliğini unutmayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.