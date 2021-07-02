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Giriş Tarihi: 2.7.2021 12:22

5 yıl ağır hapisle aranıyordu: Körfez’de yakalandı

ABBAS ÇAKAR
5 yıl ağır hapisle aranıyordu: Körfez’de yakalandı

İşlemiş olduğu ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçunda 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan hükümlü, Kocaeli Körfez İlçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Daha önceden işlemiş olduğu 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanması devam eden B.D. (27) hakkında, tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 5 yıl ağır hapis cezası kararı verildi.

Bu karar bir üst mahkeme tarafından onanınca, hakkında yakalama kararı çıkartılan hükümlü, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Körfez İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan B.D sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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5 yıl ağır hapisle aranıyordu: Körfez’de yakalandı
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