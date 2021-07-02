5 yıl ağır hapisle aranıyordu: Körfez’de yakalandı

Daha önceden işlemiş olduğu 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanması devam eden B.D. (27) hakkında, tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 5 yıl ağır hapis cezası kararı verildi.

Bu karar bir üst mahkeme tarafından onanınca, hakkında yakalama kararı çıkartılan hükümlü, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Körfez İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan B.D sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.