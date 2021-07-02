Adana'da husumetli ailelerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı

5 KİŞİ BIÇAKLANARAK YARALANDI

Arbedede Cengizhan Küçükcan (39), Mehmet Küçükcan (57) darbedilerek, Yusuf Kılıç (53), Ali Kılıç (55) ve Berat Kılıç (23) ise bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan Berat ve Ali Kılıç, daha sonra Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.