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Giriş Tarihi: 2.7.2021 17:57

Adana'da husumetli ailelerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı

DHA
Adana'da husumetli ailelerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde, husumetli olan 2 aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan ve darbedilen 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Göller Yaylası'nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan ve cuma namazı sonrası yolda karşılaşan Küçükcan ve Kılıç aileleri tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ BIÇAKLANARAK YARALANDI

Arbedede Cengizhan Küçükcan (39), Mehmet Küçükcan (57) darbedilerek, Yusuf Kılıç (53), Ali Kılıç (55) ve Berat Kılıç (23) ise bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan Berat ve Ali Kılıç, daha sonra Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Adana'da husumetli ailelerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı
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