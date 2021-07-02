Afganistan'da Taliban saldırısında 8 güvenlik görevlisi öldü

Badahşan emniyet yetkilileri, militanların, vilayet merkezine yakın bir bölgede 3 askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre militanlar, Badahşan vilayet merkezine çok yakın bir bölgede bulunuyor.

SON 24 SAATTE 129 TALİBAN ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde ülkenin 9 vilayetinde Taliban militanlarıyla çatışmalar yaşandığı bildirildi. Çatışmalarda 129 militanın öldürüldüğü, 95 militanın yaralandığı kaydedilen açıklamada, düzenlenen operasyonlarda 22 bomba düzeneğinin de imha edildiği vurgulandı.

ÜLKEDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ve Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor. Taliban, Haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı da iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban, Gazni ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı. Afgan makamlarına göre son 2 ayda ülke genelinde Taliban en az 50 ilçe ele geçirdi. Taliban ise bu rakamın 124 olduğunu iddia ediyor. Yerel yetkililerin aktardığı bilgilere göre Taliban 407 ilçenin 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 185 olduğunu savunuyor. Taliban henüz vilayet merkezlerini hedef alan saldırıları başlatmadı.