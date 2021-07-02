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Giriş Tarihi: 2.7.2021 19:03

Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı

Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Kayadibi mevkiinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 26 KİŞİ YARALANDI

Devrilen otobüsteki 27 kişi yaralanırken, Erzurum'a sevk edilen 5 kişiden birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı
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