Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı
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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Kayadibi mevkiinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 26 KİŞİ YARALANDI
Devrilen otobüsteki 27 kişi yaralanırken, Erzurum'a sevk edilen 5 kişiden birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı