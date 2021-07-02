Akdeniz Tecrübesi Doğu Anadolu’da can kurtaracak

Yüksekova İtfaiyesi personeli Mazlum Yaşar dalışların çok verimli ve faydalı geçtiğinin belirterek, "Özveri gerektiren bu yüksek riskli görev, insan hayatına verilen önemin bir göstergesidir. İtfaiyecilik, çok kutsal bir meslek ve bizler bu görevi severek icra ediyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile yaptığımız bilgi ve tecrübe paylaşımı bizlere çok şey kattı.