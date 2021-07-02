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Giriş Tarihi: 2.7.2021 16:02

Ankara’da silah kaçakçılarına operasyon

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da silah kaçakçılarına operasyon

Ankara’da yasa dışı silah ticareti yapan 15 kişiden oluşan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda silah ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yasa dışı silah ticareti yaparak haksız ekonomik çıkar sağlayan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Altındağ, Keçiören, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Ayaş ilçelerinde belirlenen zanlıların ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 54 tabanca fişeği, 20 uzun namlulu fişeği, doldur boşalt olarak kullanılan metal kutu, 94 uyuşturucu hap, çok sayıda silah parçası ile silah tamir ve bakımında kullanılan alet ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

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Ankara’da silah kaçakçılarına operasyon
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