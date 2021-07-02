Ankara'da yine aynı manzara!Tedbirsizlik faciaya yol açacaktı

Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta nisanda inşaat çalışması nedeniyle temeli kayan ve yakınındaki 9 bina ile beraber Çevre ve Şehircilik Bankalığı tarafından yıkılan Açelya Apartmanı'nın 500 metre yakınındaki Orhun Sokak'ta yine aynı manzara ile karşılaşıldı. Akşam 19.30 sıralarında boş arsada devam eden inşaatın temel çalışması sırasında üstününde bulunan binanın istinat duvarı büyük gürültü ile çöktü.







Bina sakinleri deprem olduğunu sanarak panik yaşadı. Duvarın yanındaki 5 katlı bina ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltırken 145 kişi tahliye edildi. Riskli binaların bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekildi. Ayrıca sokaktaki doğal gaz hattı da kapatıldı. Olay yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Tahliye edilen 145 kişiden bir kısmı yakınlarının yanına sığınırken, bazı ev sahiplerinin sokakta beklemeye devam ediyor.İnşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının çökmesine neden olan inşaatın müteahhidi K.B. ile taşeron firma yetkilisi S.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.





TOPUK DOLGUYA KARAR VERİLDİ

Görevlilerin yaptığı teknik incelemeler sonucu, yanındaki 5 katlı binada hasara yol açmaması için inşaatın istinat duvarının olduğu bölgede topuk dolgusuyla güçlendirme yapılması kararlaştırıldı. Kamyonlarla getirilen toprak, zarar gören istinat duvarının bulunduğu alana iş makinesi aracılığıyla doldurulmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri, inşaat alanının bitişiğindeki bina ile tedbir gerekçesiyle boşaltılan çevredeki 4 binanın özellikle taşıyıcı elemanlarında herhangi bir hasar oluşmadığını tespit etti.