Araç parkı silahlı çatışmaya neden oldu, mahalleli genç öldürüldü

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan tarihi Sille Mahallesinde meydana geldi. Kısıtlamaların kalktığı ilk gün yoğun bir kalabalık oluşan mahallede, kafeye gelen müşteriler araçlarını sokak aralarına park etti. Araçların yolu kapatıp, geçişleri engellediğini ileri süren mahalleli 4 genç ile kafe çalışanı ve müşteriler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.







Silahların kullanıldığı kavgada Ömer Faruk Yücetaş sol karın boşluğundan vurularak ağır yaralandı. Kafe sahibi Harun Akgül'de darp edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Yücetaş ambulansla kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.







Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda silah kullandıkları tespit edilen müşteriler Fatih Karabulut (22), Furkan Yıldız (22) ve kafe çalışanı Oğuzhan Yıldız'ı (19) gözaltına aldı. Kafe içerisinde yapılan aramada da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.