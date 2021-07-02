Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde aşı olmuş vatandaşlar Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde "Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği" alabiliyor. Aşılama çalışmaları hızla sürerken konu ile ilgili araştırmalar da başladı. Özellikle koronavirüs aşı kartının ne işe yaradığı ve hangi alanlarda geçerli olduğu merak ediliyor. e-Nabız sistemi ve HES uygulaması üzerinden alınabilen koronavirüs aşı kartı alma ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Buna göre; aşı kartı nasıl alınır ve işlemler nereden yapılır? Aşı kartı nedir, ne işe yarar ve hangi alanlarda geçerlidir? İşte bilgiler.