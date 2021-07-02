Aşı randevusu nasıl iptal edilir ve iptal edilirse tekrar alınır mı? MHRS ile aşı randevusu iptal etme

Ülkemizde aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte aşılanan kişi sayısı 50 milyonu aştı. Aşı sırası gelen pek çok vatandaş randevu işlemini tamamlarken, randevu tarihini değiştirmek isteyenler aşı randevusu nasıl iptal edilir ve edilirse tekrar alınır mı diye merak ediyor. İşte MHRS ile aşı randevusu iptal etme ekranı ve yöntemleri.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Önceden alınan randevuya gidemeyecek olan vatandaşlar, aşıdan diğer vatandaşların faydalanabilmesi için randevusunu iptal etmek istiyor. MHRS'den alınan aşı randevuları aşıların ziyan olmaması için aynı ekran üzerinden iptal edilebiliyor.