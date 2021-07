AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Fazileti

Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 255. Ayeti kerimesidir. Okunması en faziletli ayetler arasında ilk sırada yer alır. Her türlü hastalıktan, kazadan ve nazarlardan korunmak için günümüzde sıkça okunmaktadır. Ayetel Kürsi fazileti hakkında birçok hadis kaynağında da çok önemli bilgiler bulunmaktadır. Ayetel Kursi Türkçe okunuşu ve anlamı da en çok araştırılan konulardan birisidir. Okumak, ezberlemek, faziletleri hakkında bilgi edinmek isteyenler doğru yerdeler. Ayetel Kursi duası Türkçe Arapça oku, dinle, meali, anlamı, tefsiri, açıklaması, faziletleri ve merak ettiğiniz tüm bilgiler bu başlık altında yer alıyor.

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

313 Ayetel Kürsi Okumanın Fazileti Nedir?

Ayetlerin efendisi olarak anılan ve sayısız fazileti bulunan bir ayettir. Bakara Suresi'nin 255. Ayeti olmasına rağmen, çok uzun olduğu için müstakil bir sure olduğu sanılır. Sure ve ayetleri belli sayılarda okumanın daha büyük faziletleri olduğuna inanılır. Ayetel Kürsi için 17, 50, 170, 313 gibi tekrarlar çok önemlidir. Kişi gücü yettiği kadarıyla bu tekrarları yaptığında, kötülüklerden korunarak Allah'a sığınır. 313 Ayetel Kürsi için hatim adedidir. 313 defa Ayetel Kürsi okunan eve şeytan ve kötülük uğramaz. Bir kişinin üzerine bu sayıda Ayetel Kürsi okunursa bu kişi büyü tutmaz. 313 kez Ayetel Kürsi'yi tekrar edenin geçmişteki günahları bağışlanır. Suya, ekmeğe veya herhangi bir nimete 313 defa Ayetel Kürsi okunursa o nimetin bereketi artar.

Ayetel Kürsi'nin Anlamı Ve Önemi

Peygamberimiz, Ayetel Kürsi'yi ayetlerin efendisi ve şahı olarak anlatmıştır. Bu ayetin faziletlerini bildirerek namazlardan sonra ve yatmadan önce okunmasını tavsiye eder. Ayrıca bu ayetin içinde İsm-i Azam yani Allah'ın en yüce ismi yer almaktadır. Ayetelel Kürsi Kur'an'ın dörtte biri kabul edilir zira Kur'an'ın en yüksek noktası kabul edilen Bakara Suresi'nde yer alır. Allah'ın beşeri sıfatlardan ayrı ve münezzeh olduğunu, O'nun yüce ve tek olduğunu bildirir.

Ayetel Kürsi Kaç Ayet?

Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. Ayetidir ve tek ayetten oluşur. Uzunluğu dolayısıyla birden fazla ayetten oluştuğu hatta sure olduğu sanılmaktadır. Özellikle Felak ve Nas sureleriyle birlikte okunduğunda kişiyi tüm kötülüklerden muhafaza eder. Ayetel Kürsi toplumumuzda en çok nazara karşı okunan dualar arasında yer alır. Nazara son derece etkili olan ve okunduğu an kişinin rahatlamasına vesile olan bu dua, Allah'ın yüceliğini ve birliğini anlatır.

Ayetel Kürsi Kur'an'da Hangi Surede Yer Alır?

Ayetel Kürsi, 286 ayetten oluşan Bakara Suresi'nin 255. Ayetinde yer alır. Kur'an'da 41. Sayfada geçmektedir. Ayetlerin efendisinin Medine'de indirildiği bilinmektedir.

Ayetel Kürsi Abdestsiz Ve Adetliyken Okunur Mu?

Bin sureden hayırlı olduğu bilinen Ayetel Kürsi ezberden abdestsiz okunabilir. Ancak Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el sürülemeyeceği için Kur'andan okunması halinde muhakkak abdest alınmalıdır. Kadınların adetliyken Ayetel Kürsi okuması ve dinlemesi için durum daha farklıdır. Şöyle ki, Yüce Allah (c.c.) kadınları bu özel zamanlarda ibadetten muaf tutmuştur. Dolayısıyla bu dönemde kadınların ibadet etmeleri ve Kur'an okumaları yasaktır. Ancak ezberden zikir maksatlı Ayetel Kürsi okumakta ve sohbetlerde hocaların okuduğu Ayetel Kürsi'yi dinlemekte bir sakınca yoktur.

Ayetel Kürsi Korku İçin Kaç Defa Okunur?

Cin ve şeytan korkusu duyan kişiler, şeytanın vesveselerinden korkan kişiler veya kaygı bozukluğu dolayısıyla sürekli tedirgin ve huzursuz olanlar sık sık Ayetel Kürsi'yi tekrar etmelidir. 33 defa Ayetel Kürsi okunursa kişi bu korkulardan azat olur. Günde 33 defa Ayetel Kürsi okunması ve bunun alışkanlık haline gelmesi halinde kişi bu korkulardan tümüyle kurtulur.

Ayetel Kürsi 170 Defa Okumanın Fazileti

Özellikle namazlardan sonra Ayetel Kürsi okumak cennetin kapısını aralar. Vefat edenler için okunduğunda kabirleri genişletir, okunan kişinin manevi dünyadaki makamını yükseltir. Düzenli olarak okuyan kişinin hem dünyada hem de ahirette makamı sürekli yükselir. Ayetel Kürsi'nin okunduğu eve ve meclise şeytan giremez. Dileklerin kabul olması için 170 defa Ayetel Kürsi okunur. Ayetel Kürsi'nin 170 defa tekrarlanması, tüm faziletlerine ek olarak kişinin gönlündeki dileklerin ve duaların kabul olmasına vesile olur.

Gusül Abdesti Almadan Ayetel Kürsi Okunur Mu?

Gusül abdesti yokken kişi cünüp kabul edilir. Cünüp iken ezberden zikir çekmek haram değildir. Kişi ezbere biliyorsa korunma amacıyla Ayetel Kürsi'yi gusül abdestsiz okuyabilir. Ancak Kur'an'a el sürmek ve Kur'an'dan ayet okumak haram kabul edilir.

Cuma Günü Kaç Tane Ayetel Kürsi Okunur?

Müslümanların bayramı kabul edilen Cuma gününde yapılan ibadetler her zamankinden daha faziletlidir. Cuma sabahı 12 kez Ayetel Kürsi okunup üzerine iki rekât namaz kılındığında şeytanın kötülüklerinden ve kötü insanların şerrinden muhafaza edileceğine dair bir hadis vardır. Ayrıca Cuma günü ikindi namazının ardından 17 kez Ayetel Kürsi okunması halinde, hayırlı olan dua ve dilekler kabul edilir. Cuma sabahı okunan Ayetel Kürsi kişiyi akşama kadar korur.

Ayetel Kürsi Duası Faziletleri Nelerdir?

Ayetel Kürsi, genellikle namazların sonunda okunmuş olsa da günümüzde namaz dışında da en çok okunan duaların başında yer alır. Ayetlerin efendisi olarak nitelendiriliyor olması ve hadis kaynaklarında faziletleri hakkında pekçok bilgi bulunması bunun en önemli etkenlerindendir. Ayetel Kürsi'nin koruyuculuğuna inanarak bu duayı okuyup her türlü hastalıktan, kazadan, beladan ve nazarlardan korunmak istenmektedir. Ayetel Kürsi fazileti ile ilgili yer alan hadis kaynakları ise şöyle;

1. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdular: "Her şeyin bir şerefi var. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur'an ayetlerinin efendisidir." (Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 2, (2881).)

2. Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

3. "Âyetü'l-kürsî Kur'ân âyetlerinin şahıdır." (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)

4. Sözü edilen âyet-i kerîmede Cenâb-ı Allah'ın yüceliği, sıfatları, kâinatta meydana gelen büyük olayların tamamen onun iradesi doğrultusunda vukû bulduğu, onun isteği ve izni olmadan hiç bir kimsenin başkasına şefaat edemeyeceği, O'nun kürsüsü, göklerde ve yerdekilerin ona ait olduğu hakkında bilgi verilmektedir.

5. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurdu;

İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi'nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş'ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah-u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (O'na Tazimde bulunur.)

6. Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah-u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.

7. Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur'ân ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi'dir.

8. Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi'yi okursa, diğer namaza kadar Allah zimmetinde olur.

9. Her kim Ayet-el Kûrsi'yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH ona yardım eder.

10. Sen Ayet-el Kûrsi'den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.

11. Bu ayetin içinde İsm-i Âzam (Allah'ın en yüce ismi) bulunmaktadır.

12. Ayet-el Kürsi, Kuran'ın dörtte biri (1/4)dir.

13. Her şeyin bir zirvesi vardır. Kuran'ın en yüksek noktası da Bakara Suresidir. Onun içinde bir ayet vardır ki, o da Ayet-el Kürsi'dir. Şeytan, Bakara Suresinin okunduğunu duyduğu evden çıkar gider.

14. Her kim farz namazının peşinden Ayet-el Kürsi'yi okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir engeli yoktur; Ölünce cennete girer.

15. Her kim farz namazın peşinden Ayet-el Kürsi'yi okursa, o kimsenin ruhunu bizzat azamet ve ikram sahibi Allah alır. Onu (bu sureyi her namazın arkasından) okumaya ancak sıddık veya abid devam eder.

16. Bir mümin beş vakit namazın arkasından Ayet-el Kürsi'yi okursa, Allah-u Teala harp meydanında şehit olan Nebilerin canını aldığı gibi, bu müminin canını da kendi kudret eliyle alacaktır.

17. Kur'an'ın zirvesi Bakara Suresidir. Ondaki her ayetle birlikte seksen melek inmiştir. Ayet-el Kürsi Arş'ın altından çıkarılmış ve Bakara suresine eklenmiştir.

Ayetel Kürsi İle İlgili Hadisler

Âyetü'l-kürsî'nin fazileti hakkındaki bazı hadislerde Hz. Peygamber Kur'an'da en büyük âyetin Âyetü'l-kürsî olduğunu (Müslim, "Müsâfirîn", 258; Ebû Dâvûd, "Ṣalât", 352, "Ḥurûf", 1), yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah'ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını (Buhârî, "Vekâlet", 10), bu âyetin içinde Allah'ın en yüce isminin bulunduğunu (Müsned, VI, 461) ve Kur'an âyetlerinin efendisi olduğunu (Tirmizî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 2) haber vermiştir. Rivayet tefsirlerinde yer alan bazı hadislerde de Âyetü'l-kürsî'yi okuyana Allah'ın hemen bir melek göndereceği, ertesi güne kadar bu meleğin onun iyiliklerini yazacağı ve kötülüklerini sileceği, farz namazların arkasından onu okuyanın da öldüğü zaman cennete gireceği ifade edilmiştir. Bu hadislerde işaret edilen fazileti sebebiyledir ki Âyetü'l-kürsî namazların sonunda genellikle okunan bir âyettir. Aynı inançla namaz dışında da sık sık okunan âyetler arasında yer alır.

Ayetel Kürsi'nin Faydaları

Hz. Peygamber, Übey b. Kâ'b'a "Allah'ın kitabından hangi âyet en büyüğüdür" diye sorup "Âyetü'l-kürsî'dir cevabını almıştır.

Ayetel Kürsi çok önemli bir duadır. Herkesin mutlaka okuması gereken anlamı derin dualar arasında yer alır. Okuyan kişileri, ailesini, komşularını, çevresindekileri bütün kötülüklerden koruyan bu duanın faziletleri oldukça büyüktür. Hz. Peygamber (s.a.s.), her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli Felâk ve Nâs sûreleri ile Âyete'l-kürsî'yi okumuştur. Bakara suresinin 255. ayeti, içinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği için "Âyetü'l-kürsî" adıyla anılmaktadır.

Ayetel Kürsi Tefsiri

Ayetel Kürsi, on cümleden oluşmuştur. Allah'ın (C.C) birliği, O'nun hay (daima diri) ve kayyûm (zâtı ile kāim) olduğu, uyuklama ve dalgınlık gibi beşerî sıfatlardan münezzeh olup kâinatı kendi tasarrufunda bulundurduğu, O'nun izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği, bilgisinin ezel ve ebedi kuşattığı, kudretinin arz ve semaları kapladığı ve zâtının çok yüce olduğu bildirilerek tevhid inancının esasları açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Ayetel Kürsi Kolay Ezberleme Teknikleri

Ayetel Kürsi'yi ezberlemenin en kolay yolu art arda defalarca okumaktan geçer. Bunun için belli bir hedef koyarak her gün tekrar yaparak Ayetel Kürsi ezberlemek mümkündür. Öncelikle abdest almak ve Kur'an-ı Kerim'den, dua ilmihalinden ya da internetteki güvenilir bir kaynaktan ayet-i kerim'i okumak gerekir.

Ayetel Kürsi en kolay nasıl ezberlenir sorusunun en etkili yanıtı zikirmatik ile Ayetel Kürsi ezberleme tekniğidir. Zikirmatikle her bir Ayetel Kürsi okuması için bir kez zikirmatiğe basacak şekilde otuz, kırk, elli tekrar yapmanız ezberlemenizi sağlayacaktır.

Tesbih yöntemi de büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Tesbihin tamamını bitirinceye dek Ayetel Kürsi tekrarı yapıldığında kolayca hafızada yer etmiş olacaktır.

Ayetel Kürsi Kur'an-ı Kerim'de Kaçıncı Sayfada?

Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi olan el-Bakara Suresi'nde yer alır. Surenin 255'inci ayeti olan Ayetel Kürsi Kur'an-ı Kerim'in 41'inci sayfasında bulunur. Ayetel Kürsi'de, Allah'tan başka ilah olmadığından' ve Allah'ın Hayy ve Kayyum olduğundan bahsedilmektedir. Ayetel Kürsi konuları arasında Allah'ın yeryüzünün ve gökyüzünün sahibi olduğu yer almaktadır.

Ayetel Kürsi Ne İçin Okunur?

Her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli şekilde Ayetel Kürsi okunmalıdır. Nazara karşı okunması gereken dualar arasında yer alır. Namazlardan sonra Ayetel Kürsi okumak menduptur. Özellikle geceleri yatmadan evvel okunması halinde okuyan kişinin evine kötülükler gelmeyecek, şeytanın şerrinden korunacaktır.

Ayetel Kürsi İle Namaz Kılınır mı?

Ayetel Kürsi duası, farz olan namazlar sırasında okunabilmekle birlikte aynı zamanda namazlardan sonra da okunabilen bir ayet olarak bilinir. Bazı hadisi şeriflerde Ayetel Kürsi'nin farz namazlarından sonra okunması menduptur bilgisi de yer almaktadır. Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255.ayeti olarak bilinir ve bu ayet içerisinde Allah'ın kudreti ve azameti anlatılmaktadır. Öte yandan bunlarla birlikte İslam dininin temel unsurlarından da bahsedilmektedir.

Ayetel Kürsi Kaç Kez Okunmalı?

Ayet'el-Kürsî, durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her isteği yerine gelir; cesareti artar. Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Hz. Ali (R.anh)'a şöyle buyurdu:

"Kuran'da en büyük ayet, Ayete'l-Kürsi'dir. bu ayeti kim okursa, Allah o kimseye anında bir melek gönderir, o melek o kişinin ertesi güne kadar iyiliklerini yazar, günahlarını siler. Bu ayet bir evde okunduğunda, şeytanlar o evi otuz gün (30) bırakıp terkeder. Kırk gün (40) müddetle o eve ne bir sihirbaz kadın, nede bir sihirbaz erkek girer. Ey Ali! bu ayeti çocuklarına, ailene ve komşularına öğret. Çünkü bundan büyük bir ayet nazil olmadı.

Ayetel Kürsi'den Önce Okunacak Dua

İbni Abbas (r.a.) dan rivayet edildiğine göre Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Hazreti Musa (a.s.) bir kere Cebrâil (a.s.) ile görüştüğün de ona:

Âyetû'l-Kûrsî'yi nekadar okuyana ne kadar sevap var? diye sordu.

Cebrâil (a.s.) da Âyetû'l-Kûrsî hakkında öyle ecirlerden bahsetti ki, Musa (a.s.) bu ecirleri kazandıracak kadar okuyamayacağını anlayınca, AllahûTeâlâ (c.c.) dan kendisini bu sevap ve faziletleri kazanmaktan âciz bırakmamasını istedi. Sonra Cebrâil (a.s.) tekrar Musa (a.s.)a gelerek, ona:

"Her kim, farz namazının peşinden bir kere:

Eûzubillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allâhümme innî ugaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yatrifu biha ehlüssemavati ve ehlül ard. Ve külli şey in hüve fî ilmike kâinun ev gad kân. Ugaddimu ileyke beyne yedey zalike küllih. Okur, ardından da Âyetû'l-Kûrsî'yi sonuna kadar okursa yirmi dört saat olan gece ve gündüzün her saatinde, o kulumdan bana 70 milyar hasene (sevab) yükselir ve (İsrâfil a.s. tarafından) Sura üfleninceye kadar, melekler onun sevabını yazmakla meşgûl olurlar" buyurdu. (Kaynak: Hâkim et-Tirmîzi, Nevâdiru'l-Usûl, Kenzû'l-Ummâl: 2/131 no:3468)

Rüyada Ayetel Kürsi Görmek

Rüyada Ayetel Kürsi görmek, hayırlara vesile olacak gelişmelerin yaşanacağına işarettir. Mutlulukların en büyüğü bu rüyayı gören kişinin olur. Hastalıklardan kurtulur, belalardan ve musibetlerden arınır. Hayatın güzelliklerinin farkına varır, huzurlu ve mutlu yaşar. Rüyayı gören kişi; kendisinde bulunan kötü özelliklerden ve alışkanlıklardan kurtulur. Hak yolunda, hayır ve sevap işleyeceğine işarettir.

Rüyada Ayetel Kürsi görmek; maddi ve manevi zenginliğe işaret eder. Rüyayı gören kişi her işinde başarılı olur. Korkularından uzaklaşır, huzura kavuşur.

Rüyada Ayetel Kürsi Okumak

Rüyada Ayetel Kürsi okuduğunu gören kişinin her derdine derman olunur, müjdeli ve güzel haberler alır. Huzura ve rahatlığa kavuşur. İstekleri, arzuları kabul olacaktır. Herkese nasip olmayacak mutluluğu yakalayacaktır.

Rüyada Ayetel Kürsi okumak, aynı zamanda rüyayı gören kişi için güç ve iktidar demektir. Akıl ve sabır yardımı ile güç ve başarı kazanacağı anlamına gelir. Aynı zamanda şeytanın şerrinden korunacaktır.

