Ayetel Kürsi Duası Okurken Okumadan Önce Euzu Besmele Çekilir Mi?

Surelere ve ayetlere başlarken euzu besmele okunup okunmayacağını araştıran birçok kişi, Ayetel Kürsi okumadan önce euzu besmele çekilir mi diye merak ediyor. Dua okurken besmele çekmenin fazileti nedir sorusu da bu kapsamda inceleniyor. Kötülüklerden ve nazardan koruyan Ayetel Kürsi okunmadan önce besmele çekilir mi sorusunun yanıtı haberimizde.

AYETLERDEN ÖNCE EUZU BESMELE ÇEKİLİR Mİ?

Bakara Suresi'nin bir ayeti olan ve ayetlerin efendisi olarak bilinen Ayetel Kürsi okumadan önce euzu besmele çekilir mi diye merak ediliyor. Sure okunurken öncesinde euzu besmele çekilir. Ayet-i kerime okurken ise alimlerin çoğu sadece euzu okunması gerektiğini, besmele okunmasının şart olmadığını belirtir. Mesela Âyet-el kürsi, Amenerresulü, Hüvallahüllezi gibi âyetleri okurken besmele çekilmese de olur. Sadece euzu okunabilir. Besmele de çekilirse mahzuru olmaz.

AYETEL KÜRSİ'DEN ÖNCE BESMELE ÇEKMEK ŞART MI?

Öte yandan surelere başlarken besmele okumak sünnettir. Sure veya ayet okumaya başlarken euzu okumak ise vaciptir. Ancak, ezbere bilinen sure ve ayetlerin dua niyetine okunması halinde euzu besmele çekilmemesinin bir sakıncası olmaz.

AYETEL KÜRSİ OKURKEN EUZU BESMELE

Ayetel Kürsi okumaya başlamadan önce besmele okuma zorunluluğu yoktur. Yalnızca euzu çekilebilir. Ancak euzu ve besmele birlikte çekilmesinde de sakınca yoktur.

AYETEL KÜRSİ'NİN FAZİLETLERİ

Her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli şekilde Ayetel Kürsi okunmalıdır.

Nazara karşı okunması gereken dualar arasında yer alır.

Namazlardan sonra Ayetel Kürsi okumak menduptur.

Özellikle geceleri yatmadan evvel okunması halinde okuyan kişinin evine kötülükler gelmeyecek, şeytanın şerrinden korunacaktır.

Her kim, her farz namazının arkasından Ayetel Kürsi okunursa, cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.

Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah onu kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.

Her kim dara düştüğünde, bunalıma girdiğine Ayetel Kürsi okursa, Allah kulunun imdadına yetişir.

Eve giderken ya da evden çıkarken Ayetel Kürsi okunursa okuyan kişinin sabahtan akşama kadar işleri hayır ve selametle gider.

Yine Hadis-i Şerifde buyrulmuştur ki: 'Her kim, yatağına yattığında "Âyetel-Kürsi'yi okursa, Cenâb-ı Hak, o kulunu sabaha kadar koruyacak iki melek görevlendirir.

Duaların kabul olunması için bol bol Ayetel Kürsi okunmalıdır.

Ayetel Kürsi, Kur'an'ın dörtte biridir.

Kur'an'ın en yüksek noktası Bakara Suresi'dir. Bakara Suresi içindeki en önemli ayet ise Ayetel Kürsi'dir. Ayetel Kürsi okunan eve şeytan girmez, okunduğunu duyduğunda evden çıkar.

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