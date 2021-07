Ayetel Kürsi'den Önce Okunacak Dua Nedir? Ayetel Kürsi Okumadan Önce Hangi Dua Okunur?

Bakara Suresi'nin 255'nci ayeti olan ve koruyucu özelliklere sahip olduğuna inanılan Ayetel Kürsi, namazlardan sonra okunduğu gibi, diğer zamanlarda da Allah'a sığınmak için, şerden korunmak adına okunur. Bazı vatandaşlar, Ayetel Kürsi okumadan önce dua okunur mu sorusuna yanıt ararken bazıları ise Ayetel Kürsi'den önce okunacak dua nedir sorusu ile 70 milyar sevap kazandıran Ayetel Kürsi duasını merak ediyor. İşte Ayetel Kürsi'den önce okunacak dua…

AYETEL KÜRSİ'DEN ÖNCE OKUNACAK DUA

İbni Abbas (r.a.) dan rivayet edildiğine göre Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Hazreti Musa (a.s.) bir kere Cebrâil (a.s.) ile görüştüğün de ona:

Âyetû'l-Kûrsî'yi nekadar okuyana ne kadar sevap var? diye sordu.

Cebrâil (a.s.) da Âyetû'l-Kûrsî hakkında öyle ecirlerden bahsetti ki, Musa (a.s.) bu ecirleri kazandıracak kadar okuyamayacağını anlayınca, AllahûTeâlâ (c.c.) dan kendisini bu sevap ve faziletleri kazanmaktan âciz bırakmamasını istedi. Sonra Cebrâil (a.s.) tekrar Musa (a.s.)a gelerek, ona:

"Her kim, farz namazının peşinden bir kere:

Eûzubillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allâhümme innî ugaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yatrifu biha ehlüssemavati ve ehlül ard. Ve külli şey in hüve fî ilmike kâinun ev gad kân. Ugaddimu ileyke beyne yedey zalike küllih. Okur, ardından da Âyetû'l-Kûrsî'yi sonuna kadar okursa yirmi dört saat olan gece ve gündüzün her saatinde, o kulumdan bana 70 milyar hasene (sevab) yükselir ve (İsrâfil a.s. tarafından) Sura üfleninceye kadar, melekler onun sevabını yazmakla meşgûl olurlar" buyurdu. (Kaynak: Hâkim et-Tirmîzi, Nevâdiru'l-Usûl, Kenzû'l-Ummâl: 2/131 no:3468)

70 MİLYAR SEVAP KAZANDIRAN AYETEL KÜRSİ DUASI

Okunuşu:

'Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne yedey külli nefesin velem hatin ve lâhzatin ve tarfetin yatrifü bihâ ehlüssemâvâti ve ehlül ardi ve külli şey'in hüve fi îlmike kâinün ev kad kâne. Ükaddimü ileyke beyne yedey zelike küllih'

Anlamı:

"Allahım! Ben sana her nefes, her an ve her saniye, gök ve yer ehlinin her göz açıp kapayışından, ve (Senin) ilminde olacağını bilip de şuan mevcut olan, istikbalde (ilerde) mevcut olacak veya evvelce geçmiş olan her şeyden evvel (sana) Âyetû'l-Kûrsî'yi takdim ediyorum"

