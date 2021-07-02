Baba ve 2 aylık kızı trafik kazasında hayatını kaybetti

Bitlis'in Genç Çevirme Köyü 1'inci kilometresinde öğle saatleri sıralarında meydana gelen kazada Nazım Saçık (40) yönetimindeki araç ilçe merkezi yakınlarında virajı alamayarak uçurumdan yuvarlandı.

Kazada sürücü Nazım Saçık, eşi Pakize Saçık (32) çocukları Eslem Mina Saçık, Ali Eren Saçık yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 aylık bebek Ceren Saçık ve Baba Nazım Saçık hastanende yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 5 yaşındaki Eslem Mina Saçık'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.