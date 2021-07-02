Başkan Ekinci, Yılın Belediye Başkanı seçildi

Kamu Görevlileri Derneği (Kamu-Der) tarafından Ankara'da her yıl düzenlenen başarılı bürokratların seçildiği törene, Malatya milletvekili Gümrük Eski Bakanı ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkçi, AK parti Genel Merkez Teşkilat Bölge Koordinatörü Muzaffer Bağ, Diyarbakır milletvekili Ebubekir Bal, Belediye başkanları, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Yoğun katılımın olduğu programda Viranşehir Belediye Başkanı Ekinci, Yılın Belediye başkanı seçilerek yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ödüllendirildi. Kamu-Der tarafından düzenlenen ödül törenine katılan Başkan Ekinci, ödülünü Ak parti Genel Merkez Teşkilat Bölge Koordinatörü Muzaffer Bağ tarafından aldı.