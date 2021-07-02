Başkan Ekinci, Yılın Belediye Başkanı seçildi

Ödülünü Ak parti Genel Merkez Teşkilat Bölge Koordinatörü Muzaffer Bağ tarafından alan Başkan Ekinci, ödülü tüm Viranşehir Hemşerilerimin adına aldığını belirterek, kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür etti.
Seçildiği günden bu yana yaptığı hizmetlerle Viranşehir İlçesi'nin çehresini değiştiren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, bu çalışmaların meyvesini yılın başkanı seçilerek aldı.
Kamu Görevlileri Derneği (Kamu-Der) tarafından Ankara'da her yıl düzenlenen başarılı bürokratların seçildiği törene, Malatya milletvekili Gümrük Eski Bakanı ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkçi, AK parti Genel Merkez Teşkilat Bölge Koordinatörü Muzaffer Bağ, Diyarbakır milletvekili Ebubekir Bal, Belediye başkanları, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Yoğun katılımın olduğu programda Viranşehir Belediye Başkanı Ekinci, Yılın Belediye başkanı seçilerek yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ödüllendirildi. Kamu-Der tarafından düzenlenen ödül törenine katılan Başkan Ekinci, ödülünü Ak parti Genel Merkez Teşkilat Bölge Koordinatörü Muzaffer Bağ tarafından aldı.
Ödülünü alan Başkan Ekinci, ödülü tüm Viranşehir hemşerilerim ve Belediye çalışanları adına aldığını belirterek, Bu ödülle birlikte çalışmalarının katlanarak, devam edeceğini söyledi. Başkan Ekinci, kendisine ödül veren Kamu-Der' başkanı Cevdet Baştuğ ve yönetimine teşekkür ediyorum dedi.