Başkan Güngör’den Esnafa Bir Müjde Daha

25 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK

Pandemi döneminde esnafını yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi'nin, sunduğu desteklerin yanı sıra daha önce de vadesinden önce gerçekleştiği esnaf ödemeleri memnuniyet yaratmıştı. Yeni normalleşme kararlarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açıkladığı bu müjde yine esnaf tarafından olumlu karşılandı. Yapılan planlamayla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde esnafın vadesi gelmemiş 25 Milyon TL'lik alacağını ödeyecek. Esnafa önemli bir destek daha sağlanmış olacak.