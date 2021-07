Basketbol Oyun Kuralları 2021- Basketbol Oyun Süresi, Saha Ölçüleri ve Oyun Kuralları ile Özellikleri

Günümüzde hala popülerliğini koruyan spor dallarından olan basketbol dünya çapında büyük bir heyecan ve tutkuyla oynanan bir oyundur. Basketbol el ile oynanmaktadır. Bu spor dalı 1891 yılında ilk kez James Naismith tarafından oynanmıştır. O zamanlarda bu oyun beysbolcuların ve atletlerin idmanlarında topun tahtadan bir sepetin içine isabet ettirilmesi ile oynanmıştır. Bunun sonucunda zamanla gelişe gelişe bir spor dalı haline gelmiştir. Günümüzde ise basketbol oyunu profesyonel bir şekilde oynanan spor olmaktadır. Basketbolda kaç hakem var? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

BASKETBOL SAHA ÖLÇÜLERİ

•Basketbol oyununda sahanın en uzun kenarı 28 metre olmaktadır.

•Sahanın kısa kenarı ise 15 metredir.

•Sahayı 2'ye bölen orta çizginin boyu yaklaşık olarak 15 metre boyundadır.

•Saha ortasında bulunan yuvarlağının boyu 3,6 metredir.

•Basket potaları çizgisinin 1,2 metre içerisindedir.

•Basket potlarının ölçüleri ise; 1,8 ve 1,2 metredir.

•Basket potalarında bulunan çember yerden 3,05 metre yüksektedir.

•Basket potalarında bulunan çemberin çapı yaklaşık olarak 45 cm'dir.

•Serbest atış çizgisi olarak bilinen bu çizginin kısa kenara uzaklığı 5,80 metredir.

•Serbest atış çizgisinin uzunluğu 3,6 metredir.

•3 Sayı çizgisi sahanın uzun kenarından 0,90 metre içeride olarak bilinen ölçülere sahiptir.

BASKETBOL OYUN KURALLARI

Basketbol kuralları şu şekildedir;

•Dünya çapında oynana basketbol spor dalı her biri 5'şer kişiden oluşan iki takım arasında oynanan bir oyundur.

•Basketbol oyununda maç süresinin sonunda en fazla sayı yapmış olan takım, oyunun galibi yani kazananıdır.

•Bu oyun basketbol hakemleri, masa görevlileri ve teknik komiser tarafından kontrol edilerek kurala uygun bir şekilde sürdürülmektedir.

•Oynanacak olan basketbol sahası; sert yüzeyli, düz, engellerden uzak, 28 m uzunluğunda, 15 m eninde olması gerekiyor.

•Basketbolda kenar çizgilerin ve dip çizgilerin kendisi basketbol sahasında oyuna dahil olmamaktadır. Bu oyunda görevliler dahil her şey ve herkes basketbol oyun kurallarına göre bu çizgilerden en az 2 m uzakta olması gerekiyor.

•Basketbolda serbest atış çizgisi dip çizginin hesaplanan orta noktasından 5,80 m uzakta olmalıdır.

• Bu oyunda her oyuncu beş faulle oyun dışında kalır, tekrar o maç için oyuna dahil olamamaktadır. Ayrıca hakem tarafından durdurulmadıkça, top potadan veya çemberden dönerse oyun devam edilmelidir.

BASKETBOL OYUN SÜRESİ

Bir basketbol maçı, toplam yaklaşık olarak 40 dakika sürmektedir. Ayrıca 4 periyottan oluşuyor. Her periyot 10 dakikalık süreler halinde yer almaktadır. Basketbol mola süresi ise 2. periyodun ardından devre arasında 15 dakika mola verilmektedir. Her iki takımın da her periyotta 1'er mola hakkı bulmakta ve son periyotta ise 2 mola hakkı oyuncuya verilmektedir.

BASKETBOLDA KAÇ HAKEM VAR?

Yaygın bir spor dalı basketbol oyununda sahada bulunan ve oyun kurallarını uygulayan üç hakem bulunmaktadır. Bu oyunda yardımcı hakemlerdir. Saha dışında bulunan masa hakemleri ise maçın skorunu tutmaktadırlar. Ayrıca hücum ve maç süresini kontrol ederler.

