Bekçi alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar EGM ve PA duyurularını yakından takip ediyor. Her yıl belli tarihlerde gerçekleşen alımlar için adaylarda en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartı aranıyor. Şimdi ise gözler yeni alımlara çevrilmişken devlet kurumunda çalışmak isteyen on binlerce 2021 bekçi adayı şartları ve başvuru tarihlerini sorguluyor. Peki Bekçi alımı ne zaman? EGM PA ile 10 bin Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
EGM ve PA ile bekçi alımı başvuruları yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruda; alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartları belli olacak. Bekçi alımları açıklanan tarihlerde gerçekleşecek sınavlar sonrasında yapılıyor. Sözlü, yazılı ve parkur sınavlarının ardından alımlar gerçekleştiriliyor. Henüz bu yıl yapılacak olan alımlara ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır…
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Genel bekçi alım şartları;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.
Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.
Memuriyete engel bir hali bulunmamak.
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
Resmi bir açıklama olmayıp ilanların ve ihtiyaçlar dahilinde ilana çıkacağı bekleniyor.