Beykoz’da engellileri dövdükten sonra serbest kalmıştı! Mahkemeden flaş karar

Beykoz'da 21 Haziran tarihinde gündüz vakti üstü çıplak halde elinde sopa ile İncirköy Mahallesi Sultaniye Caddesi üzerinde bulunan bir büfeye gelen şüpheli Oğuzhan A. (36) burada oturan kendisini koruyamayacak şekilde tekerlekli sandalye kullanan Hasan Polat'ı defalarca vurarak darbetmişti. Şüpheli Oğuzhan A. bu sırada araya girmeye çalışan engelliler Volkan Gider ve Osman Odabaş'a da saldırmıştı. Müştekilerin olayın ardından şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan Oğuzhan A., adliyeye getirilmesinden sonra çıkarıldığı Beykoz Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILMIŞTI
Olay sonrası şüpheli Oğuzhan A. gözaltına alınıp 24 Haziran'da hakimliğe sevk edildi. Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasının ardından ise şüphelinin serbest bırakılmasına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Oğuzhan A. hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Karar üzerine çalışma başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Paşabahçe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Paşabahçe Polis Merkezi'ne getirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
'OLAY GÜNÜ O KADAR SARHOŞTUM Kİ'
Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten şüpheli Oğuzhan A., olay günü alkollü olduğunu ve darp ettiği kişinin komşusuyla dalga geçtiğini öne sürerek 'Ben de o gün sahte içki içiyordum. Çok sarhoş oldum, o kadar çok sarhoş oldum ki insanların omuzdan yukarısını yani başını göremiyordum. Omuzdan aşağısını gördüğüm için vurduğum şahısların kim olduklarını bilemedim. Yoksa kesinlikle böyle bir şey yapmazdım. Hatta beni alan polisler bile 'Oğuzhan o kadar sarhoştun ki burnunun ucunu bile göremiyordun' dediler' şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.
'ENGELLİ DERNEĞİNE DESTEK VERİYORUM'
Darp ettiği Hasan Polat'ın engelli olmadığını da iddia eden şüpheli Oğuzhan A. savunmasının devamında 'Ben engelli derneğine yardım eden birisiyim. Benim adli sicil kaydım vardır. Yaralama ve uyuşturucu kullanma suçlarından suç kaydım vardır. Volkan Giden'i hatırlamıyorum ancak görüntülerden gördüğüm kadarıyla Hasan ile olayımıza karışmasın diye kendisine vurdum. Hasan'ı ben yere düşürmedim, Hasan kendiliğinden düştü. Kavga etmiş olabilirim ancak benim kimseye bir zararım olmadı. Ben sarhoş olduğum için tam olayı anlayamadım ve anlatamadım.' dedi.
'HASAN'IN BASTONUYLA VURDUM'
Savunmasında görüntüleri izlediğinde kendinden utandığını, çok pişman olduğunu söyleyen şüpheli adam, 'Sopa ile Hasan'a vurdum. Sopa dediğimiz şey ise Hasan'ın bastonudur. Bana ev hapsi verildi. Annem kanser hastasıdır, bakacak kimsesi yoktur. Ben bakmaktayım' şeklinde konuştu.