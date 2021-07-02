Beykoz’da engellileri dövdükten sonra serbest kalmıştı! Mahkemeden flaş karar

'OLAY GÜNÜ O KADAR SARHOŞTUM Kİ'

Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten şüpheli Oğuzhan A., olay günü alkollü olduğunu ve darp ettiği kişinin komşusuyla dalga geçtiğini öne sürerek 'Ben de o gün sahte içki içiyordum. Çok sarhoş oldum, o kadar çok sarhoş oldum ki insanların omuzdan yukarısını yani başını göremiyordum. Omuzdan aşağısını gördüğüm için vurduğum şahısların kim olduklarını bilemedim. Yoksa kesinlikle böyle bir şey yapmazdım. Hatta beni alan polisler bile 'Oğuzhan o kadar sarhoştun ki burnunun ucunu bile göremiyordun' dediler' şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.