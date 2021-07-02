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Giriş Tarihi: 2.7.2021 10:14

Bir poşet altını çöpe attı

ABBAS ÇAKAR
Bir poşet altını çöpe attı

Poşet içindeki altınlarını yer altı çöp konteynerine atan ve sonradan durumu fark eden vatandaşın endişeli arayışına İzmit Belediyesi ekipleri yetişti. Boşaltılan yer altı çöplerinin içinde altın arayan ekipler vatandaşı mutlu sona ulaştırdı.

Yer altı çöp konteynerine yanlışlıkla poşet içindeki altınlarını atan vatandaşın imdadına İzmit Belediyesi yetişti. Altınlarını çöpe attığını fark eden ancak geri alamayan Deniz K., belediyeyi arayarak çağrı merkezinden yardım istedi. Konu temizlik işleri amirleri Adem Üner ile Gökhan Turşak'a aktarıldı. Yardım talebi üzerine Cedit Mahallesi'ndeki yer altı konteynerlerinin olduğu bölgeye giden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri önce yer altı konteynerindeki çöpleri boşalttı, sonra vatandaşla birlikte çöpte altınları aradı.

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Vinçli araçla yer altı konteynerindeki çöpleri araca boşaltıp altınları arayan İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşı mutlu sona ulaştırdı. Özellikle pandemi döneminde böylesine bir aksiliği yaşadığı için oldukça mutsuz olan İzmitli vatandaşı sevindiren haberi gecikmeden veren belediye ekipleri, altınları sahibine teslim etti. İzmitli vatandaş çok hızlı geri dönüş yapılmasından ve belediye personelinin desteğinden dolayı memnun olduğunu söyleyerek ifadeleriyle İzmit Belediyesine teşekkür etti.

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Bir poşet altını çöpe attı
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