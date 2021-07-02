Bir poşet altını çöpe attı

Yer altı çöp konteynerine yanlışlıkla poşet içindeki altınlarını atan vatandaşın imdadına İzmit Belediyesi yetişti. Altınlarını çöpe attığını fark eden ancak geri alamayan Deniz K., belediyeyi arayarak çağrı merkezinden yardım istedi. Konu temizlik işleri amirleri Adem Üner ile Gökhan Turşak'a aktarıldı. Yardım talebi üzerine Cedit Mahallesi'ndeki yer altı konteynerlerinin olduğu bölgeye giden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri önce yer altı konteynerindeki çöpleri boşalttı, sonra vatandaşla birlikte çöpte altınları aradı.

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Vinçli araçla yer altı konteynerindeki çöpleri araca boşaltıp altınları arayan İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşı mutlu sona ulaştırdı. Özellikle pandemi döneminde böylesine bir aksiliği yaşadığı için oldukça mutsuz olan İzmitli vatandaşı sevindiren haberi gecikmeden veren belediye ekipleri, altınları sahibine teslim etti. İzmitli vatandaş çok hızlı geri dönüş yapılmasından ve belediye personelinin desteğinden dolayı memnun olduğunu söyleyerek ifadeleriyle İzmit Belediyesine teşekkür etti.