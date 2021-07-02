Burakcan Övüç'ün ateş ettiği görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü! Murat Övüç'ten skandal savunma

'DÜŞMANLARIMIZ YAPTI'

Burakcan Övüç'ün babası Murat Övüç videonun iki yıllık olduğunu iddia ederek, "İki yıl önceki görüntüyü tekrar önümüze getirdiler. Düşmanlarımız yaptı. Oğlum bunu iki yıl önce çektiğinde uyarmıştım. Gençlik hatasıydı. Oğlum sonradan çok pişman oldu. Videoyu kaldırmıştı. Düşmanlarım bu görüntüyü tekrar gündem yaptı. Oğlum iyilik timsali bir insandır. Çevresi onu tanır. Zaten çok pişman oldu" şeklinde konuştu.