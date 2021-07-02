CHP’li İsmet Karaca, kamu güvenliğine “Hortumlama” dedi!

Bursa'da can kaybı ve maddi hasarlara neden olan kazaların yaşandığı ve yaşanma ihtimali bulunan bölgeler için, yine vatandaşların öneri ve şikayetleri doğrultusunda kurulması planlanan Elektronik Denetim Sistemi (EDS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Trafik Kontrol Merkezi (TKM) projeleri için düğmeye basıldı. Vatandaşların can ve mal kaybını önlemek. Suç ve suçluyla mücadelede ise önemli bir faktör olan sistemler, CHP'yi rahatsız etti. KGYS ile tamamen Emniyet Teşkilatının kontrolünde olan mevcut sisteme, yeni noktaların eklenilmesi sağlanarak kamu güvenliğinin tesis edilmesi amacıyla kurulacak sistemlerden rahatsızlık duyan İsmet karaca akıllara durgunluk verecek bir açıklama yaptı.

"HORTUM PROJESİYLE BURSALILARI SOYACAKLAR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Bursa'yı soyup soğana çevirecekler. Bursalılara kesilecek 15 Milyon adet trafik cezası garantili EDS sistemi kuruyor. 720 Milyon liraya ihale edilen geliştirilmiş Mobese sistemi EDS'nin maliyetinin 10 yılda toplam 14 Milyon 400 Bin trafik cezası yazılarak karşılanacağı hesaplanmış. Yani Bursalılara her yıl tam 1.5 Milyon adet trafik cezası kesecekler. Bursalıların cebinden 10 yılda toplam 720 milyon lira çıkacak" diyerek anlaşılması güç bir açıklama yaptı.

SUÇ VE SUÇLUYU KORUYAN AÇIKLAMA

CHP'li Karaca, ülke genelinde tüm kentlerde kurulu olan EDS, KGYS ve TKM sistemleri, trafikte kural tanımayarak masun insanların canına kast edenlerin para ve gerekirse hapis cezasıyla cezalandırmasına yarayan, ayrıca şehirde yaşanan bir suç durumunda, suçluyu yakalamayı oldukça kolaylaştıran bu sistemlerin kurulmasına karşı çıkıyor.

"CEZA VATANDAŞA DEĞİL KURALTANIMAZLARA KESİLİR"

İsmet Karaca'nın bu açıklamalarının ardından bir bilgilendirme yazısıyla kamuoyunu bilgilendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yapılan açıklamalar ise "itibar edilemeyecek kadar ucuz ve basittir. Sırf Bursalılara ceza kesilmesi için kurulduğu iddia edilen sistemler, kural tanımazların ve suçun önlenmesinde en büyük unsurlardan biridir. Proje kapsamında KGYS ile tamamen Emniyet Teşkilatı'mızın kontrolünde olan mevcut sisteme, yeni noktaların eklenilmesi sağlanarak kamu güvenliğinin tesis edilmesi amacıyla kurulmaktadır. Yapılan bu komik açıklamalara sadece, trafik kurallarını hiçe sayanlar ve suça meyilli olanlar itibar eder" denildi.