"Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi" ifadesinin kısaltmasına CiMER denilmektedir. CİMER'i dilekçe ve bilgi edinme hakkının kullanımı için oluşturulan elektronik bir kamu hizmeti aracı olarak tanımlayabiliriz. Bilgi iletişim teknolojileri imkânlarından yararlanılarak oluşturulan CİMER'e yapılan tüm başvurular İletişim Başkanlığı tarafından takip edilebilmektedir. CİMER'e yapılan başvurulara yalnızca yetkilendirilmiş kamu personeli tarafından erişim sağlanabilmektedir. CİMER'e hangi konularda şikayet yapılır?

CİMER'E NASIL BAŞVURULABİLİR?

CİMER, ülke genelinden İletişim Başkanlığına yapılacak başvuruların kabulü, gereğinin yapılması için süratle ilgili kamu kuruluşuna gönderilmesi, başvurulara en kısa sürede cevap verilmesi, gecikme halinde birimlerin uyarılması, bütün bu işlemlerin bir otomasyon sistemi içinde yürütülmesi, istatistiksel raporların alınması ve tüm sürecin merkezden denetlenebilmesi amaçlanarak kurulan bir sistemdir. Vatandaşlar internet üzerinden CİMER'e başvuru yapabilir, başvuru sonuçlarını da aynı platformdan öğrenebilmektedirler.

CİMER ŞİKAYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Elektronik ortamda başvuru için www.cimer.gov.tr üzerinden işlem yapabilirsiniz. Sırasıyla:

"Başvuru Yap" butonunun seçilmesinin ardından T.C. kimlik numarası, ad-soyad, anne kızlık soyadının ilk ve son harfi ile cep telefonu bilgileri girildikten sonra başvuru sahibinin cep telefonuna gönderilen onay kodunun doğrulaması ile birlikte başvuru sahibi başvuru ekranına yönlendirilmektedir.

Kimlik bilgileri kısmında başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası, ad-soyad, adres ve cep telefonu bilgileri sistem tarafından otomatik olarak doldurulmaktadır. Bu kısımda ayrıca başvuru sahibi e-posta adres bilgilerini girmek zorundadır, eğitim durumunu ise isteğe bağlı olarak girilmektedir.

Bununla birlikte; başvuru sahibi yazışma adresi olarak farklı bir adres kullanabilir; ayrıca dilerse özellikle mahalli hizmetlerde ortaya çıkan sorunların yerinde tespit edilebilmesi amacıyla konum bilgilerini paylaşabilir.

Daha sonra başvuru sahibi başvuru detay ekranına yönlendirilerek başvuru metnini oluşturur ve başvurusuna dosya ekleyebilir.

Son aşamada başvuru sahibi, başvuru ön izleme yönlendirilerek hem kimlik bilgilerinin hem de başvuru metninin doğruluğunu inceler ve yasal bilgilendirme yazısını okuyup onayladıktan sonra "başvuruyu tamamla" butonunu tıklayarak işlemini sonlandırır. Başvuru tamamlandıktan sonra kişiye başvurusunu takip edebileceği bir başvuru sayısı verilir ve e-posta adresine başvurusunun alındığı bilgisi gönderilir

www.turkiye.gov.tr (e-devlet kapısı) üzerinden başvuru yapmak için:

Başvuru sahibi e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. Kimlik Kartı veya internet bankacılığında kullandığı bilgi ve şifrelerle e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "CİMER" yazarak uygulamaya kısa yoldan erişim sağlayabilmektedir.

Daha sonra karşısına çıkan yönlendirmeleri takip ederek daha önce yapmış olduğu başvuruların akıbetini sorgulayabilir veya yeni bir başvuru için "www.cimer.gov.tr" adresine yönlendirilerek yukarıda belirtilen süreç kapsamında başvurusunu yapabilir.

Telefonla başvuru (ALO 150) için:

Başvuru sahibi ALO 150 telefon hattını arayarak CİMER başvurusu yapabilmektedir.

Başvuru sahibi ALO 150'yi aradığında bulunduğu ilin Valilik bünyesindeki CİMER Kullanıcısı telefonunu cevaplamakta ve yönlendirici sorularla kişinin başvurusunu kayıt altına alarak ilgili kamu kurumuna doğrudan yönlendirebilmekte veya ön değerlendirme için başvuruyu İletişim Başkanlığına aktarabilmektedir.

ALO 150 telefon hattı üzerinden yapılan ihbar başvurularında da kimlik bilgilerinin gizlenmesi talep edilebilmektedir.

Mektup-Faks başvuruları için:

İletişim Başkanlığına hitaben yazılacak mektup ve faks ile başvuru yapılabilmektedir. Bu başvurular www.iletisim.gov.tr adresinde belirtilen yazışma adresine gönderilmektedir.

Şahsen Müracaat için:

Başvuru sahipleri Cumhurbaşkanlığı, Bakanlık, Valilik ve Kaymakamlıklarda oluşturulan halkla ilişkiler bürolarına şahsen müracaat ederek başvuru yapabilmektedir. Tüm başvuruların Türkçe olarak yapılması zorunludur.

CİMER'E HANGİ KONULARDA ŞİKAYET YAPILIR?

CİMER'e yapacağınız başvurular için konu sınırlaması yoktur. Vatandaşlar her türlü sıkıntılarını veya taleplerini kolayca başvurabilmektedirler.

CİMER ŞİKAYET SONUCU NE ZAMAN BELLİ OLUR?

CİMER'e elektronik ortamda yapılan başvurularda, başvuru tamamlandıktan sonra kişiye başvurusunu takip edebileceği bir başvuru sayısı verilir ve e-posta adresine başvurusunun alındığı bilgisi gönderilir. Bu bilgiler ile cimer.gov.tr ve e-devlet kapısı üzerinden istenildiği zaman sorgulama yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra T.C. kimlik numaranızın yer aldığı ancak başvuru sayınızı bilmediğiniz durumlarda da (mektup, faks veya şahsen müracaatlarınız) başvuru akıbetine ilişkin bilgiyi "başvuru sorgulama" sayfası üzerinden giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

Ayrıca, ALO 150 telefon hattını arayarak görevli personele başvuru sayınızı veya T.C. kimlik numaranız ile anne kızlık soyadının ilk ve son harfi bilgilerinizi belirterek başvurunuzun akıbeti (hangi kurumlara gönderildiği ve cevabın hangi kurum tarafından verildiği bilgisini) hakkında bilgi alabilirsiniz

CİMER ŞİKÂYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

CİMER BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN GELİR?

Dilekçenizin konusu belirli bir istek, şikâyet ve ihbar niteliğinde ise ve size 30 gün içinde herhangi bir cevap verilmediyse CİMER'e cevap alamadığınıza dair başvuruda bulunabilirsiniz. Bu durumda başvuru ilgili kuruma yasal süresi içerisinde vatandaşa bir an önce müspet veya menfi bir cevap verilmesi ricasıyla yeniden sevk edilmekte ve cevap vermeyen kurum uyarılmaktadır. Başvurunuzun üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen herhangi bir cevap verilmemişse yasal haklarınız konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Başvuru sahibi dilekçesine cevap vermeyen yetkili makamlar hakkında cezai takibat yapılması için şikâyet yoluna gidebilir. Bu olaydan dolayı bir zarara uğradığını düşünülüyorsa ilgililer aleyhine tazminat davası da açabilir. Ayrıca idarenin cevap vermemesine yönelik şikâyetinizi Kamu Denetçiliği kurumuna iletebilirsiniz