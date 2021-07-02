Doktor olacak kızını hemşire anne aşıladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Batman
'da hemşire annenin doktor olmak isteyen kızına yaptığı aşıyı Twitter'dan paylaştı. Koca, "Esma 18 yaşında. Annesi Meral Hanım, Batman 112 Acil
'de çalışıyor. Anne kızı buluşturan, yerinde aşı uygulamasında bir AVM idi. Esma, sağlık çalışanları olarak seni aramıza bekliyoruz. Hiç yabancılık çekmeyeceksin" dedi. SABAH'a duygularını anlatan hemşire anne Meral Erdem
"4 gün önce 18 yaşına girdi. Kendi ellerimle aşıladım. İnşallah şifa olur. Sayın bakanımıza ilgisi için teşekkür ederim" dedi. Esma Erdem
ise, "Annem tarafından aşılandığım için oldukça mutluyum. İlerde ben de bir doktor olarak sağlık ordumuza hizmet etmek istiyorum" diye konuştu. Necdet ÇAKIR/SABAH