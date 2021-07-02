Dördüncü dalgaya karşı 3’üncü doz önemli

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insanları hatırlatma dozunun delta varyantına ve salgında 4'üncü dalgaya karşı önemine ilişkin şunları söyledi:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal:
Delta varyantı aşıların etkinliğini azaltıyor. Delta varyantına karşı BioNTech
aşısının ilk dozu yüzde 33, ikinci dozu ise yüzde 88 koruyor. Daha önceki varyantlara karşı BioNTech'in tek dozu yeterliyken şimdi Delta varyantına karşı 2 dozu da yaptırmamız gerekiyor. Delta varyantına karşı Sinovac'ın koruyuculuğu ise BioNTech'e göre az. Delta varyantına karşı 3. doz Sinovac aşısı önemli. Dünyada 3. doz aşılamayı başlatacak ülkeler arasında Türkiye ilk sıralarda. Kitle bağışıklığı için nüfusun yüzde 70'inin en az 2 doz aşılanması gerekiyor.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık:
Delta varyantı Alfa varyantına göre yüzde 60 daha fazla bulaşıyor, çocuklarda ve gençlerde de hastalık yapıcı özelliğini artırıyor. 2. doz aşılar yapılmazsa Delta varyantı sonbaharda yeni bir dalgaya sebep olabilir. Yeni varyanta karşı korunmak için en az 2 doz aşılı olmak gerekli.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli:
Antikor seviyelerinde azalma ihtimaline karşı 3. doz aşılamayla Delta varyantına karşı daha güçlü bağışıklık oluşacak.