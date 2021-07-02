Ebu Şeybe el-Hudri’nin türbe restorasyonu tamamlandı

Peygamber efendimizin kutlu arkadaşlarından, süt kardeşi ve İstanbul'un fethinin öncü sahabelerinden Ebu Şeybe El Hudri'nin restorasyonu tamamlanan türbesini açılışı yapıldı. Açılışa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yılmaz ve beraberindeki heyet katıldı.



VALİ YERLİKAYA "SAHABEMİZİN TÜRBESİNİ TEKRAR HEMŞEHRİLERİMİZİN ZİYARETİNE ARZ EYLEDİK"



Türbe ziyaretinin ardından konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bu güzel Cuma namazından sonra İstanbul'da meftun 29 sahabemiz var. Bunlardan 2'sinin kabristanıyla ilgili yeri biliyoruz. Eyyub el-Ensari Hazretlerinin ve Ebu Seybe el-Hudri Hazretleri. Az önce türbede vazifemizi yaptık. Fatiha hediye eyledik. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığımızın mihmandarlığın İstanbul Valiliğimiz olarak restorasyonu tamamladık. Tekraren hemşerilerimizin ziyaretine arz eyledik" dedi.



"PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜT KARDEŞİ OLDUĞUNA DAİR ÖNEMLİ RİVAYETLER VAR"



Şeybe el-Hudri'nin hayatı hakkında bilgi veren İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yılmaz, "Kaynaklarda verilen bilgilere göre sahih hadis rivayet eden sahabelerden birisi. Peygamber efendimizin süt kardeşi olduğuna dair önemli rivayetler var. Hz. Halime, peygamber efendimizin süt annesi. Seybe el-Hudri'nin de süt annesi o olduğu kabul ediliyor. 85-90 yaşlarında peygamber efendimizin İstanbul ile ilgili birden fazla hadis rivayetinin sevabına nail olmak için 667'de başlayan ilk sefer katılan sahabelerden birisidir. İslam tarihi kaynaklarında ilk sefere iştirak eden 50'den fazla sahabe arasında varlığını ve burada şehit olduğıunu bildiğimiz 2 sahabeden birisidir" diye konuştu.



"OSMANLI İSTANBUL'UNDA ÇOK ZİYARET EDİLEN BİR SAHABE KABRİ OLARAK BİLİNİYOR"



Türbenin olduğu bölgenin sahabeler haziresi olarak geçtiğini söyleyen Yılmaz, "Çünkü savaşın olduğu bir bölge. Pek çok sahabenin şehit olup burada defnedildiği ifade ediliyor. Bu türbe Eyüp Sultan Türbesi gibi Fatih döneminde inşa ediliyor. 2. Beyazıt döneminde devam ediliyor. Burası Fatih döneminden itibaren Osmanlı İstanbul'unda çok ziyaret edilen bir sahabe kabri olarak biliniyor. Kendisine has uygulamaları var. İnşallah bundan sonra da tarihte olduğu gibi sık ziyaret edilir. Peygamber efendimize olan hürmetin bir göstergesi olarak değerlendirilir diye düşünüyorum" dedi.

Türbenin resterasyonunun tamamlanıp açılışının yapılmasının ardından vatandaşlar türbeyi ziyaret ederek dua ettiler.