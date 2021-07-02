Elif Çakal'ın babası konuştu! Kızını defalarca uyarmış!

Baba Çakal, "Cenabı Allah onların cezasını inşallah verecek. Adalet onları cezasız bırakmayacaktır. Çocuğumu kandırmışlar ve Cumartesi günü saat 16.00 civarında çağırıp götürmüşler saat 18.00 ile 19.00 arası gibi ise bu olay yaşanıyor. Olay olduğu esnada ben işteydim. Kızım bunlar ile arkadaştı eğer intihar etmiş olsaydı, yüzünde izler olurdu ancak kızımın sadece boynunda kırık var. Vücudunun başka bir yerinde herhangi bir şey yok. Ya kızımı dövdükleri esnada geri geri kaçarak aşağıya düştü ya da attılar. Kamera kayıtlarında da görünüyor kızımı dövüyorlar. Eğer çocuğumu çok seviyor olsaydılar 4 kişiler alıp eve getirebilirlerdi. Kızım onlar ile arkadaşlık yapmasın dolaşmasın diye sürekli uyarıyordum. Daha önce bunlara uyup madde de kullanıyordu ama son 6 aydır hiç görmemiştim" dedi.