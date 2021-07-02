Elif’in 4 arkadaşına yakalama kararı

İstanbul Sultangazi
'de Cebeci Mahallesi
'ndeki taş ocakları mevkiinde geçen cumartesi günü uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Elif Çakal
'ın ölümüne ilişkin "hürriyeti tahdit" ve "eziyet" suçlarından başlatılan savcılık soruşturmasında genç kızın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çakal'ın ölmeden önce iki kız arkadaşı tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı. Yakalama kararı kapsamında 1 şüpheli yakalanırken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Sultangazi'de taş ocakları mevkiinde, 26 Haziran'da arkadaşlarıyla pikniğe giden Çakal, bir süre sonra uçurumdan düşmüştü. Olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Soruşturma kapsamında Çakal'la birlikte olan iki arkadaşının ifadesine başvurulurken, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen diğer iki arkadaşı ise gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 2 şüpheli, serbest bırakılmıştı. Çakal'ın hayatını kaybetmesinden hemen önce çekildiği belirlenen yeni görüntüler ortaya çıkmış, söz konusu görüntülerde Çakal'ın, yanında bulunan iki kız arkadaşıyla kavga ettiği anlar yer almıştı.