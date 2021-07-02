Elmalı davası ile ilgili son dakika açıklaması: Çocukların öz babasından ve babannesinden flaş açıklama!

Elmalı davası, dosya içerisinde yer alan detayların kamuyona yansıması ülke genelinde tepki toplamış ve korkunç olay infial uyandırmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Aile Bakanlığı olaya müdahil olarak çocukları güvenli bir ortama almıştı. Olaydan bir süre sonra, çocukların öz babası konuştu. Babanın yaptığı çarpıcı açıklamalar, davayı yeniden gündeme getirdi. Babadan hemen sonra babaanne de canlı yayına bağlandı. Yaptığı açıklamalar ve ortaya attığı iddialar tüyler ürpertti.
"GÖZLERİNDEKİ KORKUYU VE DEHŞETİ HİSSETTİM"
"İlk ve son defa sizin yayınınızda açıklama yapıyorum" diyen baba isyan etti. Baba, çocuklarının yaşadığı korkunç olayı başta anlayamadığı, çocuklarına baskı altında rol yaptırıldığını iddia etti. "Kimseye zarar vermemem için başta benden gizlendi" diyen baba, olayı dava sürecinde öğrendiğini anlattı.
Çocuklarını sık sık görmeye gittiğini aktaran baba, "Her gidişimde çocuklarımın gözlerinde şiddeti, korkuyu ve istismarı görüyorum" dedi. Çocukların yalan söylediği yönündeki iddialara ise baba, "Çocuklarım yalan söylemiyorlar, onlara güveniyorum" ifadesini kullandı.
"ANNEYE SÖYLEDİĞİMDE ONLAR YALANCI DEDİ, KAHKAHA ATTI"
Babanın çarpıcı açıklamalarının ardından konuşan babaanne Günay hanım, çocuklarım dediği torunları için "Zeytin tanesine hasret kalmışlar, onu tabağın altına sakladılar" dedi.
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Ardından da çocukları aldığında kendisine tuhaf davrandıklarına dikkat çeken babaanne, "Bizi döver misin?" diyerek ilginç sorular sorduklarını anlattı. Durumu anneye anlattığında annenin kahkaha atarak, "Anne onlar çok yalancı" dediğinden bahsetti. Üvey babanın ise çocuklar için "Onlar şeytan" ifadesini kullandığını söyledi. Çocuklara hırsızlık yaptırıldığını iddia eden babaanne gözyaşlarını tutamadı. Sonra da çocukların kabloyla dövüldüğünü, sırtlarında değnek kırıldığını ileri sürdü.
ANNEANNESİ VE DAYISININ ŞİDDET UYGULADIĞINI SÖYLEDİ
G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G, anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü söyledi. İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.
"DOLDURUŞA GELEREK YALAN BEYANDA BULUNDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"
Olayla ilgili davanın 3'üncü duruşması, 6 Ocak'ta Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A., tutuklu bulundukları Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katılırken, 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla tutuksuz yargılanan dayı S.C.G. ile tarafların avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklardan Merve A., ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Diğer sanık Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu. İfadelerinin ardından mahkeme heyeti, sanıklar Merve A. ve Rahmi A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.
"DEVLET KORUMASINA ALINMA TALEBİ KABUL EDİLMİŞTİR"
Olay Türkiye'nin gündemine otururken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı soruşturmaya dahil olarak çocukların devlet korumasına alınmasını talep etti. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında, "Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız" ifadelerine yer verildi.