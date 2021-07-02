Elmalı davası ile ilgili son dakika açıklaması: Çocukların öz babasından ve babannesinden flaş açıklama!

Elmalı davası, dosya içerisinde yer alan detayların kamuyona yansıması ülke genelinde tepki toplamış ve korkunç olay infial uyandırmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Aile Bakanlığı olaya müdahil olarak çocukları güvenli bir ortama almıştı. Olaydan bir süre sonra, çocukların öz babası konuştu. Babanın yaptığı çarpıcı açıklamalar, davayı yeniden gündeme getirdi. Babadan hemen sonra babaanne de canlı yayına bağlandı. Yaptığı açıklamalar ve ortaya attığı iddialar tüyler ürpertti.

"GÖZLERİNDEKİ KORKUYU VE DEHŞETİ HİSSETTİM"

"İlk ve son defa sizin yayınınızda açıklama yapıyorum" diyen baba isyan etti. Baba, çocuklarının yaşadığı korkunç olayı başta anlayamadığı, çocuklarına baskı altında rol yaptırıldığını iddia etti. "Kimseye zarar vermemem için başta benden gizlendi" diyen baba, olayı dava sürecinde öğrendiğini anlattı.