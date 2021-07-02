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Giriş Tarihi: 2.7.2021

Elmalı davasındaki 2 çocuk devlet korumasına alındı

ANKARA
Elmalı davasındaki 2 çocuk devlet korumasına alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar davasında, mağdur olan iki çocuk için mahkemeye yapılan devlet korumasına alınma talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız" ifadelerine yer verildi.
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Elmalı davasındaki 2 çocuk devlet korumasına alındı
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