Eş katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'nde 13 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda huzurevinde silahsız güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Şahin, kendisine boşanma davası açıp, bir aylık koruma kararı aldıran eşi Münevver Şahin'in muhasebe bölümünde çalıştığı özel hastaneye geldi.

Bayram Şahin, eşinin 2. kattaki odasına girdi. Şahin, yanındaki babasına ait ruhsatlı tabancayı çekip 2 çocuk annesi Münevver Şahin'i başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Münevver Şahin, hastanedeki çalışanlar tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından tedaviye alındı. Münevver Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hastanede yakalanan Bayram Şahin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ÖLDÜRME KASTI İLE GİTMEDİM"

Bayram Şahin Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün son kez hakim karşısına çıktı. Öldürme kastı ile hastaneye gitmediğini belirten Şahin, "Münevver beni aşağılıyordu. Bana karşı sadakatsiz davranışları vardı. Olay günü de, 'Çocuk senden değil sen neden çocukla uğraşıyorsun. Sen adam değilsin' şeklinde sözler söyledi. Münevverin kardeşleri de beni sürekli tehdit ediyordu ve bu olay meydana geldi. Öldürmek gibi kastım yoktu. Pişmanım" dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti Bayram Şahin'i 'tasarlayarak eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Şahin'in cezasında hiçbir takdir indirimi de uygulamadı.