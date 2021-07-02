Ev hapsi cezası alan kocası peşini bırakmıyor! İranlı kadın mimar ölüm korkusuyla yaşıyor





"EVE NASIL GİDERİM BİLMİYORUM"

Eşinin kendisini hala tehdit ettiğini belirten Amirabad, "Bize sürekli 'Sizi öldürsem de ceza almam' diyerek bizi tehdit ediyor. Biz güvenlik istiyoruz. Rahat rahat dışarı çıkamıyoruz. Bir kadın rahat dışarı çıkmıyor ama bir cani dışarı da rahat rahat geziyor. Korkuyorum. Ben şuan çok şaşkınım. Devlet ona evde kal dedi ama o evde kalmıyor, biz evde kalıyoruz. Şuan eve nasıl giderim bilmiyorum. Kızım dışarı çıkmak istiyor ama benim o zamanda kalbim titriyor" dedi.