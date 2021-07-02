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Giriş Tarihi: 2.7.2021 08:39 Son Güncelleme: 2.7.2021 08:50

Fırında büyük skandal! Ekmek hamuru ile top oynar gibi oynadı

Fırında büyük skandal! Ekmek hamuru ile top oynar gibi oynadı

Van'da çekildiği iddia edilen görüntüler mide bulandırdı. Bir ekmek fırınında hamuru tavana ve yere fırlatan genç sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, skandal hakkında harekete geçilmesini istedi.

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü infial yarattı. Olayında Van'da meydana geldiği iddia edildi. Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntüler büyük tepki çekti. Bölgede bulunan bir ekmek fırınında kaydedilen görüntülerde, birkaç kişinin ekmek hamuru ile yaptığı yakışıksız hareketler görüldü.

HAMURA TEKME ATTI

Hijyen kurallarının yok sayıldığı videoda, fırın çalışanlarının ekmek hamuruna tekme attığı, top oynar gibi oynadığı, hamurun bir tavana bir yere atıldığı görülüyor. Videoyu çeken kişinin bir ara "Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak" dediği duyuluyor.

SON DAKİKA: Van'da fırında çekilen mide bulandıran skandal görüntülere sosyal medyada tepki yağıyor!

Sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar tarafından da büyük tepkiyle karşılandı. Videoya yorum yapan insanlar, yetkililerin söz konusu fırın ve çalışanları için harekete geçmesini talep etti.

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Fırında büyük skandal! Ekmek hamuru ile top oynar gibi oynadı
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