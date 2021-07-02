Fırında büyük skandal! Ekmek hamuru ile top oynar gibi oynadı

HAMURA TEKME ATTI

Hijyen kurallarının yok sayıldığı videoda, fırın çalışanlarının ekmek hamuruna tekme attığı, top oynar gibi oynadığı, hamurun bir tavana bir yere atıldığı görülüyor. Videoyu çeken kişinin bir ara "Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak" dediği duyuluyor.

SON DAKİKA: Van'da fırında çekilen mide bulandıran skandal görüntülere sosyal medyada tepki yağıyor!

Sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar tarafından da büyük tepkiyle karşılandı. Videoya yorum yapan insanlar, yetkililerin söz konusu fırın ve çalışanları için harekete geçmesini talep etti.