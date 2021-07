GTA Vice City Hileleri 2021- GTA Vice City Ölümsüzlük, Para, Silah, Can Hilesi ve Şifreleri

Rockstar Games'in yapımcısı olduğu Grand Theft Auto serisi, kuşkusuz oyun dünyasının en efsane serileri arasında yer alıyor. 7'den 70'ye çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan GTA, çıkardığı her yeni oyunu ile döneme damgasını vurdu. Serinin en sevilen oyunları arasında yer alan GTA Vice City ise hala bazı kesimler için oynanabilirliğini koruyor. Bu noktada oyunseverler görevleri daha hızlı tamamlamak adına GTA Vice City hileleri araştırması yapıyor. Bilindiği üzere GTA serilerinde oyun içerisinde yazılan şifrelerle para hilesi, can hilesi, ölümsüzlük hilesi gibi hilelere ulaşmak mümkün. Biz de bu yazımızda, GTA Vice City Ölümsüzlük, Para, Silah ve Can Hilesi ve tüm Şifrelere yer verdik. İşte GTA Vice City Hileleri

GTA VİCE CİTY HİLELERİ NELERDİR?

GTA Vice City üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala oynanmaya devam ediyor. Küçükten büyüğe pek çok kişinin oynadığı oyunda işinizi kolaylaştıracak pek çok hile bulunuyor.

İşte en çok kullanılan GTA Vice City Hileleri…

POLİSTEN KURTULMA HİLESİ

GTA Vice City'de polise yakalandığınızda ekranın sağ üst tarafında yıldızları yandığını göreceksiniz. Bu yıldızlar ne kadar çok olursa polislerin üzerinize uygulayacağı baskı o kadar artacaktır. 2 ve 3 yıldızdayken polislerden kaçarak kurtulmak mümkündür. Ancak 4 ve 5 yıldız olduğunda polisten kurtulmak için tek çareniz polisten kurtulma hilesini yazmanızdır.

GTA Vice City polisten kurtulma hilesi: 'LEAVEMEALONE' dir.

YOUWONTTAKEMEALIVE: Polis aranma seviyesini arttırır

HAFİF, AĞIR VE PROFESYONEL SİLAH HİLESİ

GTA Vice City'de silah hileleri ayrılmaktadır. Bunlar arasında hafif, ağır ve profesyonel silahlar bulunmaktadır. İşte o hileler;

HUGSTOOLS: Basit silahlar verir

NUTTERTOOLS: Ağır silahlar verir

PROFESSIONALTOOLS: Profesyonel silahlar verir

CAN VE ZIRH HİLESİ

Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da karakterinizin canı ve zırhı bulunmaktadır. GTA Vice City'de bunları oyun içinde temin etmek mümkündür. Ancak bunun haricinde şifrelerle de kolayca bu özelliklere sahip olabilirsiniz.

ASPIRINE: Sağlığınız fullenir

PRECIOUSPROTECTION: Çelik yelek verir

GTA VİCE CİTY ARABA HİLELERİ

GTA Vice City'de araba sürmek en keyifli eylemlerden biridir. Açık dünyada özgürce araba sürmek, dağı, tepeyi, bayırı gezmek ve sağa sola çarparak olay çıkarmak her oyuncu tarafından tercih ediliyor. Sevilen oyunda pek çok araba hilesi de bulunuyor. Oyun içerisinde çok zor sahip olabileceğiniz arabalara tek bir şifre ile sahip olabiliyorsunuz.

İşte GTA Vice City araba hileleri;

TRAVELINSTYLE: Eski tip yarış arabası verir. GETTHEREQUICKLY: Farklı ve eski tip bir yarış arabası verir. PANZER: Tank verir. WHEELSAREALLINEED: Tekerlekler hariç araçlar görünmez olur. GETTHEREVERYFASTINDEED: Yarış arabası verir. GETTHEREAMAZINGLYFAST: Farklı bir yarış arabası verir. RUBBISHCAR: Çöp kamyonu verir. THELASTRIDE: Cenaze arabası verir. BETTERTHANWALKING: Golf arabası verir. ROCKANDROLLCAR: Limuzin verir.

GTA VİCE CİTY DİĞER HİLELER

GRIPISEVERYTHING: Daha iyi araç kontrolü sağlıyor.

SEAWAYS: Araçlar suda yüzer. Bir nevi yüzme şifresi gibidir.

GREENLIGHT: Trafik lambaları yeşil renk olur.

AHAIRDRESSERSCAR: Tüm araçlar pembe renk olur

CERTAINDEATH: Sigara içersiniz.

DEEPFRIEDMARSBARS: Şişmanlama

PROGRAMMER: Zayıflama

STILLLIKEDRESSINGUP: Tipinizi değiştirir.

ALOVELYDAY: Güneşli Hava

APLEASANTDAY: Parçalı Bulutlu Hava

ABITDRIEG: Bulutlu Hava

CANTSEEATHING: Sisli Hava

CATSANDDOGS: Fırtınalı Hava

LIFEISPASSINGMEBY: Saati hızlandırır.

ONSPEED: Oyunu hızlandırır.

BOOOOOORING: Oyunu yavaşlatır.

ICANTTAKEITANYMORE: İntihar

FANNYMAGNET: Kadınlar sizi takip eder.

NOT: Bu hileleri kullandığınız takdir de oyunda bazı başarımları elde edemezsiniz. Ayrıca hileler hoşunuza gitmediyse aynı hileyi tekrardan yazarak kapatabilirsiniz…