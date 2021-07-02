GTA Vice City Hileleri 2021- GTA Vice City Ölümsüzlük, Para, Silah, Can Hilesi ve Şifreleri

Rockstar Games'in yapımcısı olduğu Grand Theft Auto serisi, kuşkusuz oyun dünyasının en efsane serileri arasında yer alıyor. 7'den 70'ye çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan GTA, çıkardığı her yeni oyunu ile döneme damgasını vurdu. Serinin en sevilen oyunları arasında yer alan GTA Vice City ise hala bazı kesimler için oynanabilirliğini koruyor. Bu noktada oyunseverler görevleri daha hızlı tamamlamak adına GTA Vice City hileleri araştırması yapıyor. Bilindiği üzere GTA serilerinde oyun içerisinde yazılan şifrelerle para hilesi, can hilesi, ölümsüzlük hilesi gibi hilelere ulaşmak mümkün. Biz de bu yazımızda, GTA Vice City Ölümsüzlük, Para, Silah ve Can Hilesi ve tüm Şifrelere yer verdik. İşte GTA Vice City Hileleri
GTA Vice City üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala oynanmaya devam ediyor. Küçükten büyüğe pek çok kişinin oynadığı oyunda işinizi kolaylaştıracak pek çok hile bulunuyor.
İşte en çok kullanılan GTA Vice City Hileleri…
GTA Vice City'de polise yakalandığınızda ekranın sağ üst tarafında yıldızları yandığını göreceksiniz. Bu yıldızlar ne kadar çok olursa polislerin üzerinize uygulayacağı baskı o kadar artacaktır. 2 ve 3 yıldızdayken polislerden kaçarak kurtulmak mümkündür. Ancak 4 ve 5 yıldız olduğunda polisten kurtulmak için tek çareniz polisten kurtulma hilesini yazmanızdır.
GTA Vice City polisten kurtulma hilesi: 'LEAVEMEALONE' dir.
YOUWONTTAKEMEALIVE: Polis aranma seviyesini arttırır
GTA Vice City'de silah hileleri ayrılmaktadır. Bunlar arasında hafif, ağır ve profesyonel silahlar bulunmaktadır. İşte o hileler;
HUGSTOOLS: Basit silahlar verir
NUTTERTOOLS: Ağır silahlar verir
PROFESSIONALTOOLS: Profesyonel silahlar verirGTA 5 Hileleri Nelerdir? - En Çok Kullanılan GTA 5 Silah, Para, Ölümsüzlük Hileleri ve Tüm Şifreler
CAN VE ZIRH HİLESİ
Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da karakterinizin canı ve zırhı bulunmaktadır. GTA Vice City'de bunları oyun içinde temin etmek mümkündür. Ancak bunun haricinde şifrelerle de kolayca bu özelliklere sahip olabilirsiniz.
ASPIRINE: Sağlığınız fullenir
PRECIOUSPROTECTION: Çelik yelek verir
GTA Vice City'de araba sürmek en keyifli eylemlerden biridir. Açık dünyada özgürce araba sürmek, dağı, tepeyi, bayırı gezmek ve sağa sola çarparak olay çıkarmak her oyuncu tarafından tercih ediliyor. Sevilen oyunda pek çok araba hilesi de bulunuyor. Oyun içerisinde çok zor sahip olabileceğiniz arabalara tek bir şifre ile sahip olabiliyorsunuz.
İşte GTA Vice City araba hileleri;
NOT: Bu hileleri kullandığınız takdir de oyunda bazı başarımları elde edemezsiniz. Ayrıca hileler hoşunuza gitmediyse aynı hileyi tekrardan yazarak kapatabilirsiniz…